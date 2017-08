Megalázott nyugdíjasok tiltakoznak az őket gyalázó Vona Gábor ellen

Elárasztották Vona Gábor Jobbik-elnök Facebook-oldalát a felháborodott nyugdíjasok. Néhány hete ugyanis úgy jellemezte a nyugdíjasokat, mint akiknek szennyvíz folyik a szájukból. Azóta sokan és sokszor felszólították Vonát, hogy kérjen bocsánatot a megalázott, idős emberektől. Vona erre nem hajlandó. Sok nyugdíjasnak viszont elege lett, hogy egy tisztességben végigdolgozott élet után az egyik parlamenti párt elnöke így beszél róluk.

Mutattunk néhány hozzászólás Vona Facebook oldaláról. Az elmúlt napokból jó néhány, a fentieknél is keményebb véleményt már nem tudunk megmutatni, mert valamilyen furcsa okból eltüntették Vona oldaláról.

De idézzük is fel, miket írt Vona Gábor a nyugdíjasokról: "most már rendszeres esemény, hogy hétköznapokon kedves bácsikák és nénikék magukból kivetkőzve ugranak egymásnak, vért akarnak ontani remegő kezeikkel, ordibálnak trágárul és hörgik fel a XX. század minden traumáját" valamint "húzták maguk mögött a kis bevásárló kosarukat, és ne szépítsük, a szemeikben gyűlölet lobogott, a szájukból pedig szennyvíz folyt"

Vona Gábor változatlanul nem hajlandó bocsánatot kérni a nyugdíjasok szidalmazásáért, hogy például úgy beszélt róluk, hogy a szájukból ömlik a szennyvíz. Ha kicsit is belenézünk Simicska Lajos televíziójába (mint köztudott, Simicska egyúttal a Jobbik gazdája is, közös korrupciós botrányukkal sokat foglalkoztunk mi is), látszik, hogy a Jobbik kétféle taktikát alkalmaz a gyalázkodás utógondozására. Egyrészt, megpróbálják letagadni, hogy nem is így mondta, vagy ha így is, akkor az eredeti szövegkörnyezetéből kiragadták, stb. Vagyis, hazugsággal válaszolni a tényekre.

Ez egy antiszemita és rasszista botrányokkal teli párt voltaképpen logikus reakciója. Elfogadhatatlan, gusztustalan, de a saját logikáját nézve logikus. A megmagyarázhatatlan gyalázatot letagadni. Igen, ilyen a Jobbik.

De van egy talán még gusztustalanabb reakciójuk is. Hogy ez nem is baj. A Simicska-tévé nem is egy műsorában bölcselkedtek arról, hogy a Jobbikot úgysem szeretik az idős emberek, kvázi nem is kell velük foglalkozni.

Más szóval: lehet őket nyugodtan sértegetni.

És ez az, amit a megalázott idős emberek nem tűrnek. A rengeteg tiltakozás egyik formája, hogy a Facebook-on üzentek Vona Gábornak.