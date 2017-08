Deutsch Tamás: A 2018/19-es tanév végére mindenhol lesz szélessávú internet

Legkésőbb a 2018/19-es tanév végére, minden köznevelési, szakképzési intézményébe eljut a szupergyors internetszolgáltatás a nagy sávszélességű adatátviteli lehetőséget biztosító kapcsolaton keresztül, valamint az épületen belüli wifi-rendszerek is kiépülnek Magyarországon - közölte a Digitális jólét programért felelős miniszterelnöki biztos, Deutsch Tamás.

Deutsch Tamás kifejtette, hogy a fejlesztések hátteret biztosítanak majd a digitális oktatásnak, amihez az alapot a digitális oktatási stratégia adja.

Az internethálózat fejlesztésével párhuzamban modernizálják az intézmények eszközkészletét is. A biztos arról is beszélt, hogy a modern eszközök mellett ugyanannyira fontos a pedagógusok digitális pedagógiai tudásának, kompetenciájának gyarapítása is. Éppen ezért a több mint 130 ezer, köznevelésben dolgozó pedagógus közül 40 ezren már a most induló tanévben képzéseken vesznek részt.