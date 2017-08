Botka és Karácsony kéz a kézben, Baja Ferenc mosolyog a háttérben

Ahogy arról már a Magyar Idők beszámolt, Botka László, az MSZP miniszterelnök-jelöltje hétvégén baloldali értelmiségieknek szervezett találkozót Szegeden, amelyre azonban javarészt csak az MSZP korábbi és jelenlegi politikusai, és Karácsony Gergely a Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje volt hajlandó elmenni. Karácsony a rendezvényen kijelentette, hogy Botka László mellett szívesen küzd egy igazságos Magyarországért, ellene viszont nem. A megújulásról, a múlttal való szakításról oly szívesen beszélő Botka találkozóján viszont ott volt két, igazán a múlthoz köthető szocialista politikus: Baja Ferenc és Szekeres Imre is.

Botka a rendezvényen beszámolt arról, hogy felkérte a kormányváltást akaró demokratákat, hogy hozzák létre a „patrióta demokraták értékközösségét". Az MSZP miniszterelnök-jelöltje ismertette az ehhez kapcsolódó tízpontos programját, amelynek az első pontja illeszkedik az eddigi "Fizessenek a gazdagok" plakátkampányhoz. Mindez persze a saját pártjában is Rolex Lacinak gúnyolt, luxuséletmódjáról közismert Botka szájából eléggé visszásan hangzik.

Új baloldali politikára van szükség, Simicskával

Igazságosságra épülő új baloldali politikára van szükség - jelentette ki Botka a rendezvényen. Ennek jegyében a kormányközeli tartott, illetve a közszolgálati médiumok munkatársait nem, viszont a baloldali HVG-t, a Szeged Tv-t és Simicska Lajos médiabirodalmának két ékkövét, az Indexet és a HírTv-t beengedték a zártkörű rendezvényükre.

Botka szerint 2010-ben a Gyurcsány Ferenc által is képviselt, a neoliberalizmusnak behódoló harmadik utas szociáldemokrácia megbukott. Botka elmondta, hogy nem pozicionális vitája van Gyurcsány Ferenccel.

"Vitám ott van vele, hogy ő az elmúlt hónapokban kétszer mondta, nem követett el hibát, vagy ha igen, azt a választók már kétszer megbocsátották." – tette hozzá.

A nagy baloldali megújulás sikeressége azonban erősen megkérdőjelezhető, hiszen olyan korábbi MSZP-s pártvezetők és kormánytagok jelentek meg a rendezvényen mint Szekeres Imre volt honvédelmi miniszter, Baja Ferenc egykori környezetvédelmi miniszter, Hiller István, Mesterházy Attila vagy Ujhelyi István, akik mind szerves részei voltak a 2010. előtti, Botka által erősen kritizált, Gyurcsány Ferenc által vezetett szocialista kormányoknak. Sőt, Szekeres és Baja egyenesen Horn Gyula kedvencei közé tartozott.Jelen volt továbbá Molnár Gyula pártelnök, Gőgös Zoltán elnökhelyettes, Kunhalmi Ágnes, az MSZP budapesti elnöke, Tóth Bertalan, az országgyűlési frakció vezetője, valamint Tóbiás József a párt korábbi elnöke.

Karácsony Canossa-járása

Botka a tízpontos programját átadta Karácsony Gergelynek, aki közölte, hogy Botka László mellett szívesen küzd egy igazságos Magyarországért, ellene viszont nem.

Karácsony gesztusa azért is érdekes, mivel korábban a 24 nevű ellenzéki propagandaoldalnak adott interjújában még az Együtt-LMP-Momentum-Párbeszéd, mint az újgenerációs pártok összefogásáról beszélt. Sőt, egy másik interjúban erősen kritizálta Botkát és kijelentette: „A választók nagy részének komoly fenntartásai vannak az MSZP-vel szemben. Egy szocialistákkal egyneműsödött választási szövetségre nem biztos, hogy leadják majd a voksukat. Egyelőre Botka sem csökkentette ezeket az ellenérzéseket, sőt még erősíti is őket." Most miután valamennyi fenti párt elutasította, Karácsony kénytelen volt Canossa-járásba kezdeni és levonulni Botka meghívására Szegedre.

Bár Karácsony a Magyar Idők megkeresésére nem reagált, arra vonatkozóan, hogy ez a gesztus a miniszterelnök-jelöltségtől való visszalépését és az együttműködési tárgyalások megkezdését jelenti-e az MSZP-vel, azonban a jelek nagyon erre utalnak.

Törvényszerű kényszerházasság

Botka tehát elhívta, Karácsony pedig elment a hétvégi, baloldali brainstormingra, azonban az ellenzéki összefogáshoz úgy tűnik nem sokkal kerültek közelebb a pártvezetők. Hiszen mint már fentebb írtuk, a régi MSZP-s „sztárgárdán" meg néhány baloldali politológuson kívül nem sok új arc képviseltette magát a rendezvényen. A Momentum, az LMP és az Együtt már korábban kijelentették, hogy külön indulnak, és nem kívánnak összefogni más pártokkal. Így Botka és Karácsony „kényszerházassága" a fentiek fényében törvényszerű volt.

Csak a DK maradt

A DK viszont továbbra is „udvarol" az MSZP-nek, hiszen Gréczy Zsolt a DK szóvivője a hétvégi rendezvény után üdvözölte Botka programját és felhívta a figyelmet arra, hogy pontosan meg tudják mondani, hogy a Botka beszédben elhangzott egyes tételek a DK már korábban bemutatott programjának hányadik oldalán található pontokkal egyeznek meg. A fentiek fényében Gréczy megjegyezte, hogy várják Botka Lászlót a tárgyalások megkezdésére.

Botka egyelőre ellenáll a DK „kísértésének", azonban az MSZP-n belül nem egységes az álláspont a DK-hoz fűződö viszonyról. Nemrég Mesterházy Attila volt pártelnök és miniszterelnök-jelölt ment szembe Botka kijelentésével az Atv-ben és nevezte Gyurcsányt demokratának, Molnár Zsolt pedig azért került Botka célkeresztjébe, mivel a DK-val való összefogásra szólított fel. Emellett azt is rebesgetik, hogy a fővárosban már meg is valósult az összefogás és megállapodott a két párt a közös jelöltek névsoráról.

A hétvége tanulsága tehát, hogy Botka is és Karácsony is keresik az utakat – ki kisebb, ki nagyobb kitérőkkel – azonban eddig csak a „jól bevált" régi szocikig és a DK-ig sikerült eljutniuk. Az idő pedig fogy. Botka így is késésben van, hiszen augusztus végére ígérte a 106 egyéni jelöltjének bemutatását, azonban eddig csak két jelöltet tudott kiállítani.

A szegedi találkozó kudarca is szorosan köthető sajtósához, Kerényi Györgyhöz, a Gyurcsány-kormány rádiós vezetőjéhez, aki (Molnár Zsolt MSZP-s vezető szerint) milliós fizetésért sertepertél Botka körül, és akiből az MSZP-frakciónak, úgy tudjuk, nagyon elege van.