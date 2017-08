Villámlátogatásra érkezett tegnap Budapesetre Vlagyimir Putyin orosz elnök. A hatórás vizitnek kettős célja volt: az elnök egyrészt megnézte a Papp László Sportarénában zajló cselgáncs-világbajnokságot, másrészt ugyanitt tárgyalt Orbán Viktor miniszterelnökkel. A jó hangulatú találkozón történtekről, illetve Orbán és Putyin közös dzsúdóversenynézéséről felkerült néhány videó az internetre, és a magyar kormányfő is posztolt egy rövid összefoglalót a közösségi oldalára a tegnapi eseményekről.

Kedélyesen viccelődött egymással Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin, amikor rövid tájékoztatást adtak a tegnapi kétoldalú tárgyalásuk eredményéről - ez derül ki abból a videóból, amelyet a berlini Ruptly TV (az orosz RT médiahálózat tagja) töltött fel a világhálóra. Az orosz elnök először is megköszönte a meghívást a budapesti dzsúdóvébére, majd megjegyezte, hogy ez még ha nem is foci, de akkor is egy jó sportág. A magyar miniszterelnök vette a lapot, és úgy reagált, hogy igyekszik majd elsajátítani a küzdősport alapjait.

Putyin a komolyabb témák között arról is beszélt, hogy a magyarországi orosz beruházások összértéke elérte a 1,5 milliárd dollárt, az idei első félévben pedig a tavalyi hasonló adathoz képest több mint 20 százalékkal nőtt a két ország kereskedelmi teljesítménye. Azt is kijelentette, hogy

a Paks II. projekt 12 milliárd dolláros finanszírozása biztosított.

Szintén a Ruptly videós ügynökség készített egy másik rövid anyagot is arról, ahogy a két politikus Marius Vizer, a Nemzetközi Cselgáncs Szövetség főtitkára, Khaltmaagiin Battulga mongol elnök és Csányi Sándor OTP-vezér társaságában megnéz néhány dzsúdómérkőzést.

Orbán Viktor hivatalos Facebook-oldalán ugyancsak megjelent egy összeállítás a tegnapi eseményekről, a videót a miniszterelnök „Budapest - sportfőváros” címmel osztotta meg.