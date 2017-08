Két károsult feljelentette Haraszti Imrét, Úri polgármesterét, Boda Zsolt alpolgármestert és egy ukrán magánszemélyt a Kairos nevű pilótajáték miatt. A rendőrség tavaly óta nyomoz az ügyben, gyanúsított még nincs - írja a Magyar Idők.

Tegnap feljelentést tett a Budapesti Rendőr-főkapitányságon Sándor István magánnyomozó két ügyfele, Kiss Gyula, és Ledniczki György nevében Haraszti Imre Úri polgármestere és Boda Zsolt alpolgármester, valamint egy Cs. Viktor nevű ukrán férfi ellen.

A Kairos egy orosz eredetű, de brit székhelyű piramisjáték,

aminek a lényege a passzív jövedelemszerzés.

A befizetők a számítógépük tárhelyét adják bérbe, ami után havonta pénzt kellene hogy kapjanak attól függően, hogy mennyi pénzt fizettek be az elején, és mennyi tárhelyet tudnak bérbe adni.

Az ígéret szerint 150-250 százalékos profitra lehetett számítani.

Kiss Gyula azonban semmit sem kapott tavaly október óta. Most kamatokkal együtt 4-5 millió forintot szeretne. A másik feljelentő is ugyanígy járt. Ledniczki György tavaly szeptemberben több mint 2 millió forintot fizetett az alpolgármesternek, és csak utána döbbent rá, hogy a Kairos rendszer nem is működik. Kiss Gyulát és Ledniczki Györgyöt is a három feljelentett férfi szervezte be.Sándor István magánnyomozó szerint nem csak a csalás gyanúja merül fel,

lehet hogy személyes adatokkal is visszaéltek,

mert a beléptetéshez a befizetők személyiigazolvány-számát és lakcímét is felhasználták.

Nem a befizetők számítógépein lévő tárhelyet adták bérbe, hanem az egész tranzakciót egy felhőbe helyezték, Kiss Gyula szerint azért, hogy ne lehessen feltörni a tárhelyeket, amiket a Kairos másoknak jó pénzért bérbe ad. Azonban úgy látszik, hogy ebből semmi nem volt igaz,

nem adták bérbe a tárhelyeket, bevétel mindig az új tagok befizetéséből volt.

Haraszti Imre polgármester szerint ők is károsultak, már ők is tettek feljelentést. Szerinterajtuk kívül több ezer károsultja lehet a pilótajátéknak Magyarországon, és még több Európában. Úgy tudja, hogy a cég legfelsőbb vezetői házi őrizetben vannak Angliában, a cég számláit pedig zárolták. Egy német ügyvédi közösség fellép a károsultak mellett, ami reményt adhat nekik.

A Kairos-ügyben egyébként a BRFK korrupciós és gazdasági bűnözés elleni főosztálya folytat összevont nyomozást piramisjáték szervezése miatt ismeretlen tettes ellen. Gyanúsított még nincs. A Magyar Idők úgy értesült, hogy a nyomozást november 10-ig be kell fejezni, de ha újabb bizonyítékok kerülnek elő, később zárják majd le az ügyet.