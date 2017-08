Kigyulladt a több mint nyolc éve üresen álló Nimród hotel Dobogókőn. A térségben három hónap alatt ez volt a hetedik épület, ami váratlanul leégett. A helyiek biztosak abban, hogy valaki felgyújtotta mindet. A hotelt idősek otthonává alakították volna át.

Hatalmas lángokkal égett délelőtt az egykori szálloda épülete dobogókőn. Erről már akkor írtunk. Amikor odaértünk, a hotel környéke le volt zárva és rengeteg tűzoltóautó állt az úton. A tűzoltók egy része már levette a felszerelését. Nagyon sokan voltak, talán ennek is köszönhető, hogy

a tüzet nagyon gyorsan sikerült eloltani.

A kordon mögött Csámpai Attila, a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője várt minket. Egy használaton kívüli négyszintes hotel gyulladt ki. A tragédia pillantában senki sem volt az épületben. 80 százalékban égett a tetőszerkezet illetve a felső szint, ez 1500 négyzetmétert jelent. Veszélyes anyag nem került a levegőbe, a tűz keletkezésének okát még vizsgálják a szakemberek. A tűz nem terjedt át a fákra" - mondta.

A kordon másik oldalán turisták nézelődtek. A tűzoltó és katasztrófavédelmi autók között megpróbáltak minél többet látni a leégett Nimród hotelből.

Semmi nem volt, ami magától meggyuladhatott volna?

A szálloda tulajdonosának képviselője az Origonak azt mondta, 2009 január 1-je óta nem működik a hotel.

Egy vészlépcsőházban ütött ki a tűz, ott nem volt semmi, ami meggyulladhatott volna" - mondta a neve elhallgatását kérő férfi. A villany már ki volt kötve, és semmi gyúlékony anyag nem volt az épületen belül. Két-három havonta mindig voltak betörések, az is lehet, hogy valaki itt dohányzott, és attól gyulladt fel valami" - gondolkozott tovább a tulajdonos képviselője.

Azt tervezték, hogy egy luxus idősek otthonát hoznak volna létre a hotelben, amit 2018 április végén adtak volna át. Valószínűleg ez csúszni fog.

Ez a hetedik leégett épület

Biciklin ülő helyiek is figyelték az eseményeket. Van egy gyújtogatónk" - mondta az egyik férfi közülük, majd azt is hozzátette, hogy az elmúlt pár hónapban ez már nem az első ilyen eset. Vendégházakat gyújtottak fel nemrégen, ide egészen közel. Szerintem van egy gyújtogató Dobogókőn" - mesélte tovább a helyi férfi. Egy közeli hotelben is tudtak az állítólagos gyújtogatóról. Valaki gyújtogat, nem tudom miért jó ez neki" - mondta a pult mögül az egyik nő, aki szerint lehetséges, hogy a Nimródot is ugyanaz az ember gyújtotta fel. Nagyon sokszor törtek be oda, legutóbb egy réz rudat akartak ellopni onnan" - mondta a nő, aki azt is elárulta, hogy általában a hátsó bejáratot használták a betörők, annak ellenére, hogy az ajtókat bedeszkázták.

Három- négy hónapon belül ez a hetedik eset, biztos van egy elmebeteg, aki gyújtogat" - ezt már egy másik hotel alkalmazottjának a véleménye. Eddig elhagyatottabb épületeket gyújtott fel, melléképületeket, üres vendégházakat" - tette hozzá, és bár eddig csak olyan épületeket kaptak lángra, amiben nem lakott senki, pár helybeli aggódik,

nehogy legközelebb az ő munkahelyük vagy otthonuk kerüljön sorra.

Bár a szakértők még vizsgálják a tűz okát, ha lehet hinni a hotel tulajdonos szóvivőjének, aki szerint nem volt semmi, ami meggyulladhatott volna a lépcsőházban, nem kizárt, hogy valaki tényleg felgyújtotta a Nimród hotelt. De ez egyelőre csak feltételezés.