Botka barátja úgy tesz, mintha haragudna a Jobbikra

Miközben idehaza egyre nyíltabban alakul a Jobbik és az MSZP együttműködése a 2018-as parlamenti választásra, addig az MSZP Európai Parlamenti képviselője, a párt alelnöke, Ujhelyi István sokadjára rúg jókorát az éppen a néppártosodást elhitetni próbáló Jobbikba. Ezútal egy, a Facebook-oldalán közölt videóval. Azt persze nehéz megállapítani, hogy mennyire gondolja komolyan.

Ujhelyi úgy látszik nem nézi a Hír Tv-t mostanában, mert ha nézné, akkor látná, hogy újabban az lett a módi a Simicska Lajos tévéjében, hogy boldogan gyalázzák együtt a kormányt a baloldali és jobbikos politikusok. Simán megfér egymás mellett a volt SZDSZ-es Horn Gábor, és a jobbikos Pörzse Sándor, vagy éppen Csintalan Sándor. Kálmán Olga pedig rendszeresen megvédi a jobbikos politikusokat, amikor itt-ott újra és újra kibukik egy-egy antiszemita botrány a párt környezetében. Vagy esetleg Újhelyi csak úgy tesz, mintha haragudna a Jobbikra.

Vagy lehet, hogy lemaradt arról is, hogy pár hete közös sajtótákoztatót tartott Botka László, az MSZP miniszterelnök-jelöltje és Lengyel Róbert, Siófok Jobbikos támogatással megválasztott polgármestere, és lehet nem szóltak neki arról sem, hogy Mesterházy Attila már fel is ajánlotta szolgálatait a Jobbikot egyre nyíltabban támogató milliárdosnak, Simicska Lajosnak? Nem valószínű.

A szocialista Mesterházy ugyanis augusztus közepén elmondta az ATV-ben, hogy bár korábban közellenség volt Simicska az MSZP számára, most már lehetnek közös érdekeik az üzletemberrel. A teljes ellenzéki összeborulás jele volt az is, hogy a plakáttörvény kapcsán, a Jobbik Alkotmánybíróság előtti utólagos normakontrollját az MSZP és az LMP is támogatta.

Ujhelyi István pártársaival ellentétben vagy nem ilyen rugalmas a Jobbikkal szemben és nem bocsátotta meg annak nyílt EU-ellenességét sem. Vagy ezt a feladatot kapta a pártjától.

Vona Európáról: akkor és most

Pár napja a Facebook-oldalán osztott meg egy videót, ahol Vona Gábor Jobbik-elnök egy 2012-es beszédében, az Európai Unióból való kilépésre agitál, és népszavazás tartását sürgeti az ügyben. Pár másodperccel később pedig egy olyan bevágást lehet látni, amikor a mára már elegáns öltönyt hordó, kutyusokat símogató Vona magyarázza az ATV-ben a Jobbik bizonyítványát és azt hangsúlyozza, hogy igazából számukra mindig is egyértelmű volt az Európához tartozás, és ők csak szkeptikusok voltak az Európai Unió működésével kapcsolatban.

Ne hagyd Ujhelyinek se, hogy hazudjon Neked!

További érdekesség az esetben, hogy Ujhelyi videója azzal a üzenettel zárul, hogy „Ne hagyd hogy hazudjanak Neked!". Ez különösen vicces egy olyan ember szájából, akinek legutóbb „akkor sikerült túlteljesítenie a napi hazugságkvótáját" – idézet Pilhál Tamástól - , amikor azt találta mondani idén júliusi sajtótájékoztatójában, hogy Orbán Viktor miniszterelnök, a határon túli magyaroknak küldött levelében a Fideszre való szavazásra buzdított.

Sajnos a „nagy leleplezési akció" nem jött be Gyurcsány egykori államtitkárának. A teljes levél szó szerinti közzétételével ugyanis hamar kiderült, hogy színtiszta hazugság volt amit az EP-képviselő állított, és Orbán Viktor arra buzdította a határon túli magyarokat, hogy éljenek a törvény adta lehetőséggel, regisztráljanak és vegyenek részt a 2018-as választáson. Erre egyébként demokratikus joguk van a magyar állampolgároknak határon innen és túl, amit úgy látszik figyelmen kívül hagyott a "demokrácia és az emberi jogok élharcosaként" dolgozó képviselő.

De ha picit visszamegyünk az időben, 2016. szeptemberében ugyanez az Ujhelyi állította azt, hogy „nincs és nem is lesz kötelező betelepítési kvóta" és ezzel próbálta rábírni a magyarokat az otthonmaradásra.

Azt látjuk, hogy Ujhelyi ekkor is jó nagyot lódított az emberek arcába és azóta éppen emiatt a „nem létező kötelező betelepítési kvóta" miatt van uniós kötelezettségszegési eljárás folyamatban Magyarországgal, Lengyelországgal és Csehországgal szemben.

Ellenzéki nagyotmondók harca

Megmosolyogtató, amikor két ilyen „szavahihető" és „következetes" pártvezér vádolja egymást hazudozással. Ujhelyi láthatóan elfelejtett egyeztetni az itthoni párttársakkal, és még nem értesítette senki arról, hogy a Jobbik pár hónapja már egy liberális, européer párt lett, és egyre inkább elfogadható baloldali párttársai számára is. Akiket nem zavar a Jobbik antiszemita és korrupciós botrányai, akiket nem zavar, hogy Vona már saját pártját is szétverte.

A másik változat, hogy Újhelyi egy sajátos taktikától vezérelve éppen ezt a feladatot kapta. Hogy játssza el ezt a szerepet.