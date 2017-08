Egymásnak is ellentmondanak az uniós szervek a kvótáról

Nem egyértelmű, hogy miután az a 2 éves időszak, amely alatt a kvótákat végre kellett volna hajtani letelt, Brüsszel kikényszerítheti-e továbbra is a betelepítéseket. Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ stratégiai igazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy az uniós szervek egymásnak is ellentmondóan érvelnek a kérdésben. Az Európai Bíróság szeptember 6-án hoz ítéletet a kvótaperben, amelyben Magyarország is érintett.