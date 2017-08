Ashton Kutcher lánya egy józsefvárosi óvodába járt

A nyolcadik kerületbe járatták a kislányukat óvodába Ashton Kutcherék - írja a Bors.

A hollywoodi sztárpár, Ashton Kutcher és Mila Kunis Magyarországon forgatta új filmjét. A főváros több pontján is megfordultak, többek között szurkoltak a vizes vb-n és buliztak a Szigeten is. De Magyarországon volt kislányuk is, akiről kiderült, hogy egy VIII. kerületi, Józsefvárosi nemzetközi óvodába járt, amíg forgattak.

A színészpár a Villám utcában található The English Garden Nursery and Pre-Schoolba íratta be ideiglenesen gyerekét. A Borsonline tudomása szerint teljes mértékig elégedettek voltak az intézménnyel.