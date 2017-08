Lebukott Gyurcsány pártja

Továbbra is az előzetesben ülő Czeglédy Csaba képviseli a Gyurcsány Ferenc vezette Demokratikus Koalíciót a legtöbb olyan peres ügyben, amit a TAO-támogatások miatt indított a párt. Legutóbb éppen Földi Judit, a párt enlökségi tagja jelentette be diadalittasan, hogy nem jogerősen pert nyertek a felcsúti fociakadémia ellen, de arról már nem beszélt, hogy a rács mögött lévő Czeglédy képviselte őt. Az alapos gyanú szerint a Czeglédy Csaba MSZP-s politikus (aki korábban többször is ellátta Botka László és Gyurcsány Ferenc jogi képviseletét) vezette Human Operator Zrt és a köréje épülő bűnnszerevezet az eddigi adatok szerint mintegy hárommilliárd forint adót nem fizetett be.

Földi Judit, a Demokratikus Koalíció elnökségi tagja "A bíróság kimondta: a TAO közpénz, ezért ki kell adni, mire költötték" - címmel tartott tájékoztatót. Érdekes módon azonban egy dologról a képviselő asszony nem beszélt, mégpedig arról, hogy az előzetesben ülő Czeglédy Csaba ügyvédi irodája képviseli őket a perben. Fontos mozzanat: a keddi tárgyalásra "akadályoztatása" miatt már csak Czeglédy helyettese tudott elmenni, de a megbízását azóta sem vonták vissza. Az akadályoztatás ebben az esetben természetesen azt jelenti, hogy Czeglédy rács mögött van.

A Székesfehérvári Törvényszék első fokon döntött csak. A pert Földi Judit DK-s indította, közérdekű adatigénylés keretében kérte a TAO pénzek felhasználásának bemutatását ugyanúgy, ahogy egy másik időszakra vonatkozóan Varjú László is. A DK-t egyébként érdekes módon az utóbbi ügyben is Czeglédy irodája képviselte. Az ügy pikantérája emellett, hogy az a Czeglédy Csaba küzd az átláthatóságért, akinek az egyik cége több ezer diákot károsított meg, és a gyanú szerint több milliárd forintnyi áfát nem fizetett be a költségvetésbe.

Furcsa trükkök

Mint arról az Origo elsöként beszámolt, úgy kívánt jogellenesen piaci előnyt szerezni a Czeglédy Csaba által vezetett Human Operator Zrt., hogy az iskolaszövetkezeti diák tagok nevén valójában azok szüleit foglalkoztatta. Így a szinte teljes köztehermentesség miatt a teljes közteherrel számítandó munkaerő-kölcsönzési díjnál sokkal alacsonyabb áron tudott felnőtteket kölcsönözni a megbízóknak. A szombathelyi baloldal előzetesben ülő vezetője azt is bebiztosította, hogy egy lebukás esetén ne őt, hanem a szövetkezeti vezetőket vegyék elő a hatóságok.

Több millió forintot keres még mindig Czeglédy

Behúzott diákmunkások ezrei, hárommilliárd forintnyi elcsalt adó, aranytömbök egy osztrák széfben - csak néhány címszó Czeglédy Csaba szocialista (pontosabban MSZP-DK-Együtt) politikus példaértékű közéleti tevékenységéből. Korábban arról is beszámoltunk, hogy „Gyurcsány és Botka ügyvédje" hiába van két hónapja előzetes letartóztatásban, a szombathelyi önkormányzat továbbra is utalja neki a képviselői fizetését. És még mindig tudjuk fokozni: Czeglédy friss vagyonnyilatkozatából ugyanis az is kiderült, hogy bár a Human Operator a néhány száz forintos órabért is sajnálja a diákoktól, ő maga havi bruttó 2,4 millió forintos fizetést tesz zsebre a cég elnökeként, amelyet egy S8-as Audi luxusautóval is megfejelt.