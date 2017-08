Szirtes Ági: Csodálatos művész volt, halála nagy veszteség

"Csodálatos ember volt, csodálatos művész, halála nagyon nagy veszteség" - emlékezett Makk Károlyra Szirtes Ági színművész.



Számomra olyan, mintha apám most másodszor is meghalt volna - mondta a Kossuth-díjas színésznő. "Nem tudom dicsérni őt, mert méltatlan lenne" - mondta az MTI-nek.

Kitért arra is, hogy apja, Szirtes Ádám és Makk Károly nagyon jó munkakapcsolatban voltak. Az akkor még segédrendező, "fullajtár" Makk Károly szervezte be apját próbafelvételre a Talpalatnyi föld című filmhez, amelynek végül megkapta a főszerepét.

"Nekem is volt szerencsém vele dolgozni, először még főiskolásként. Az első komoly szerepemet az általa rendezett Egy erkölcsös éjszakában játszottam, a cselédlányét. Később is volt szerencsém együtt dolgozni vele" - emlékezett Szirtes Ági, akit Makk Károly 2015-ben fel is köszöntött a színésznő 60. születésnapja alkalmából rendezett ünnepségen a Katona József Színházban.