Újabb mérföldkőhöz érkezett a Budapesti Gazdasági Egyetem

A Berzsenyi Dániel utcai smart campus szerdai átadása egy újabb mérföldkő az intézményünk történetében, ezzel a fejlesztésünkkel is a piaci viszonyok kihívásaira igyekszünk tudatosan reagálni – mondta Dietz Ferenc az Origónak adott interjújában. A Budapesti Gazdasági Egyetem kancellárja szólt arról is, hogy összesen 5 577 elsőéves hallgató kezdheti meg tanulmányait egyetemükön, amellyel a negyedik helyen állnak a 28 állami felsőoktatási intézmény között, míg a pótfelvételi keretében ők vették fel a harmadik legtöbb hallgatót.

Mi a jelentősége annak, hogy átadják a Budapesti Gazdasági Egyetem (BGE) új épületét a Berzsenyi utcában?

A Pesti Kereskedelmi Akadémia, mint jogelőd után a 160 éves fennállását ünneplő Budapesti Gazdasági Egyetem, az alapítása óta sok változáson ment át, azonban szilárdan meghatározó szereplője a hazai felsőoktatásnak. 2000-ben a Budapesti Gazdasági Főiskola három jó nevű intézmény (Külkereskedelmi Főiskola, Pénzügyi és Számviteli Főiskola, Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskola) integrációjával alakult meg, és 2016-ban elnyerte az alkalmazott tudományok egyeteme minősítést.

A Berzsenyi Dániel utcai smart campus mai átadása egy újabb mérföldkő az intézményünk történetében. Ezzel a fejlesztésünkkel is a piaci viszonyok kihívásaira igyekszünk tudatosan reagálni. Széleskörű a vállalatokkal való kapcsolatunk, több cégvezető rendszeresen tart előadásokat egyetemünkön, közreműködik a tanácsadó testületeinkben. A munkaerőpiaci visszajelzések mellett figyelembe vettük azt is, hogy a Z-generáció igényei teljesen mások a korábbi generációkhoz képest, sokkal tudatosabban gondolkodnak, élményközeli, interaktív oktatást várnak el tőlünk. Ehhez kell igazítanunk az oktatási infrastruktúránkat és a hallgatói szolgáltatásainkat is. Az új smart campusunkban nem csupán a legkorszerűbb digitális megoldások (wi-fi hotspotok, távvezérelt projektorok, tereminformációs tabletek, jelenlét érzékelésű világítás, kártyás beléptetés) kaptak jelentős szerepet, hanem az energiatakarékosság, a fenntarthatóság és a társadalmi felelősségvállalás is.

Mennyibe került az új campus?

Az intézmény saját bevételéből gazdálkodtuk ki azt a 694 millió forintot, ami a beruházás teljes értéke. Még 2015-ben fogalmazódott meg a gondolat, hogy megújuló vállalkozásbarát képzéseinkhez szükségünk lenne egy új, a tanulás és kutatás 21. századi igényeinek is megfelelő épületre. Így a Berzsenyi smart campusunk ad majd otthont a Vállalkozásfejlesztés mesterképzésünknek, a Team Academy programunknak, illetve az egyetem kiemelt fontosságú szakirányú továbbképzéseinek (Business Coach, Üzleti és HR menedzser, Európai pénzügyi szaktanácsadó stb.), felnőttképzéseinek (adótanácsadó, könyvelő stb.). Emellett a Budapest LAB Vállakozásfejlesztési Központunk is itt fog működni, amelynek célja, hogy a kelet-európai vállalkozásfejlesztés vezető kutató, képző és tudásszolgáltató bázisává fejlődjön.

Mi a tervük az Egyetem további épületeivel?

A BGE jelenleg térben tagolt campus-hálózattal rendelkezik, de mindegyik épületünknek megvannak az egyéni előnyei, mint például a történelmi múlt, a jó közlekedés, a gyönyörű környezet, vagy az oktatással egy épületben levő kollégium. Az elmúlt években mindegyik épületegyüttesünkben jelentős funkcionális korszerűsítéseket valósítottunk meg a megújuló oktatási módszertani igényekhez illeszkedve, emellett mindenütt energetikai felújításokat is végeztünk.

A BGE a kollégiumi férőhelyekkel hogyan áll?

A BGE négy saját kollégiummal rendelkezik, a fővárosi kollégiumaink teljes kihasználtsággal üzemelnek. A jónak mondható kollégiumi ellátás és szolgáltatás mellett elsősorban a külföldi hallgatók létszámemelkedése miatt kollégiumi férőhelyhiánnyal küzd intézményünk, így nagyon várjuk a magyar kormány kollégiumépítési programját, amelynek már folynak az előkészületei. A kollégiumi infrastruktúránk fejlesztését idén is folytattuk a lakószobák modernizálásával, vezeték nélküli hálózatunk bővítésével, akadálymentesítéssel, energiaracionalizálással hallgatóink kényelme érdekében. A hallgatókért folyó óriási versenyben ugyanis csak úgy tudunk sikeresek maradni, ha nemzetközi színvonalú képzést, infrastruktúrát és hallgatói szolgáltatásokat biztosítunk egyidejűleg.

Szeptembertől hány diák kezdi meg a tanulmányait a BGE-n?

Összesen 5 577 elsőéves hallgató kezdheti meg tanulmányait egyetemünkön, amellyel a negyedik helyen állunk a 28 állami felsőoktatási intézmény között. A pótfelvételi keretében mi vettük fel a harmadik legtöbb hallgatót. A turizmus-vendéglátás alapképzési szakunkat választották a legtöbben, de különösen kedveltek még a gazdálkodási és menedzsment, a pénzügy és számvitel, a nemzetközi gazdálkodás, valamint a gazdaságinformatikus szakjaink is.

Célunk, hogy versenyképes, friss tudással és megfelelő kompetenciákkal felvértezett diplomások kerüljenek ki az egyetemünkről, akik jó állást találnak. Az elhelyezkedést tekintve szintén kiváló eredményeket produkálnak végzett hallgatóink, és a piaci visszajelzések alapján is büszkék lehetünk gyakorlatorientált és színvonalas oktatásunkra.

Ön kancellárként a gazdálkodásért is felel, ezen a téren hogyan áll a BGE?

A kancellár nemcsak az egyetem gazdálkodásáért, hanem a teljes infrastruktúra működtetéséért felel. A BGE gazdálkodása stabil volt, de mindig lehet fokozni a hatékonyságot a párhuzamosságok megszüntetésével, a négy karon történő működés egységesítésével. Évente mintegy 15 milliárd forinttal gazdálkodunk, amelynek több mint 60 százaléka saját bevétel. A forrásaink jelentős részét fordítjuk a tavaly elfogadott Intézményfejlesztési tervünkbe foglalt célok megvalósítására. Itt került megfogalmazásra Egyetemünk küldetése is, miszerint Kelet-Közép-Európa felsőoktatási térségének meghatározó üzleti alkalmazott tudományok egyetemévé kívánunk válni. Ennek eléréséhez 4 stratégiai célt vázoltunk föl.

Az első, az élményalapú oktatási környezet megteremtése, ehhez szorosan kapcsolódik a szerdai nap átadott kampuszfejlesztés. Második cél a vállalkozóbarát egyetem létrehozása, amelynek keretében többek között tovább szeretnénk bővíteni kapcsolatainkat vállalkozásokkal, intézményi partnerekkel, szakmai szervezetekkel képzési, kutatási és egyéb együttműködések terén. A harmadik célunk a társadalmi felelősségvállalás erősítése, míg a negyedik az, hogy n emzetközi regionális környezetünkben is meghatározó intézménnyé váljunk. Bár a közel 16 ezres hallgatói létszámból már jelenleg is közel 700 a külföldi diák, de ebben is van még további fejlődési lehetőség.

A cégek és a hallgatók igényei mennyire jelennek meg az oktatás során?