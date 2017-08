Bevallotta, hogy megölte a férjét, mégis majdnem megúszta

Majdnem megúszta a 17 évvel ezelőtti gyilkosságot egy szegvári asszony. 2000-ben ő maga jelentette be a rendőrségen, hogy elűnt a férje. Akkor tagadta, hogy bármit tudna róla, 15 évvel a gyilkosság után viszont bevallotta, hogy megölte. Részletes vallomást tett. Egyszer már ejtették ellene a vádat, akkor visszavonta a beismerő vallomását, és szabadon kellett engedniük, most újra vádat emeltek ellene a Kiemelt Életellenes Ügyeket Felderítő Főosztály nyomozói.

Az elűnt férfi barátja korábban az Origónak azt mondta, dolgos embernek ismeri az asszonyt, házasságuk pedig normálisnak tűnt számára. Arról is beszélt, hogy a férfi is megbízható és jó munkaerő volt. Nem is értette, hova tűnhetett, hiszen úgy gondolta, nem tudná elhagyni a két gyerekét, akiket nagyon szeretett.

Amikor az asszony 2000-ben bejelentette a férje eltűnését, azt mondta, egyik pillanatról a másikra nyoma veszett. Arról is beszélt, hogy Németországban lehet. A férfit a Csongrád megyei rendőrök azonnal keresni kezdték, de nem találták.

Egyszer ugyan felröppent a hír, hogy látták Szegváron, de a családjánál nem jelentkezett. Eközben az asszony a férfi távollétében, 2002-ben elvált tőle. 2007-ben halottnak nyilvánították Zoltánt.

Majdnem megúszta

Egy gyilkosság esetében - ha nincs semmilyen minősítő körülmény - az elévülési idő 15 év. Ezután már nem lehet felelősségre vonni a gyilkost. Csak 34 nap választotta el a szegvári asszonyt attól, hogy megússza a gyilkosságot, amikor újra kihallgatták a rendőrök. Akkor viszont beismerő vallomást tett. Részletesen elmondta,

hogyan ölte meg a férjét és ásta el a szántóföldön.

Azt mondta, éjjel szántott, amikor a férje részegen rátört és kirángatta a traktorból. Akkor ő megragadta a traktorban lévő pajszervasat és egyszer lesújtott rá. Aztán többször is megütötte a férfit, gyakorlatilag agyonverte. Amikor biztos volt benne, hogy meghalt, elásta, majd elindult haza, aztán visszatért, hogy felvegye a gyilkos eszközt, autóba tegye, elvigye a Tiszáig és beledobja.

Nincs holttest

Megmutatta, hol követte el a bűncselekményt, hol rejtette el a holttestet, és azt is, honnan hajította a pajszert a folyóba" – idézi a Zsaru magazin Balog Gábor alezredes szavait.

Rendőrkutyákkal, még detektorokkal is keresték a holttestet és nem csak a rendőrök, hanem katonák és önkéntesek is. Ennek ellenére

a férfi földi maradványai a mai napig nem kerületek elő.

A nyomozók most azon gondolkoznak, lehetséges, hogy azért nem találták meg, mert a csaknem 15 év alatt jelentős mértékben megváltozott a telek. Halastó, sziklakert és garázs is épült a környékre. Bár a rendőrök ezeket a területeket is átvizsgálták, de hiába. Az asszonyt 2015-ben letartóztatták, de mivel visszavonta a vallomását és a holttestet sem találták meg, szabadon kellett engedniük.Petőfi Attila vezérőrnagy csoportja, a Kiemelt Életellenes Ügyeket Felderítő Főosztály nyomozói most újra megvádolták a nőt a férje meggyilkolásával. Az asszony szabadlábon védekezik.