Balog: Biztonságosabban indul a tanév, mint az elmúlt évtizedekben bármikor

A magyar családoknak biztonságosabban indul a tanév, mint az elmúlt évtizedekben bármikor – mondta Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere a nemzeti tanévnyitón csütörtökön, Nagykőrösön.

Balog Zoltán beszédében rámutatott: vége van az átmeneti nehézségeknek, a korábbi működési problémák megszűntek, ma egy bejáratott rendszerben kezdik el a diákok a tanulást.

A miniszter úgy fogalmazott: a múlt útjai 2010-re elfogytak a köznevelés rendszere alól. Akkor egy igazságtalan rendszert örököltek, amely pénzügyi struktúrájában fenntarthatatlan volt, állandó bizonytalanságot hordozott, anyagilag kiszolgáltatta a tanárokat és bizonytalanságban tartotta az iskolafenntartó önkormányzatokat, szélesre tárta az esélyegyenlőtlenségi ollót. A miniszter szerint az anyagi gondokat az erősödő gazdaság megoldja, a szakmai problémákat pedig a párbeszéd oldotta, oldja meg.

Balog Zoltán a családokat segítő intézkedések között kitért arra, hogy 1-9. osztályban egy fillért sem kell fizetni a tankönyvekért, ami több mint egymillió diákot érint, az ingyenes étkeztetés pedig a diákok felére terjed ki. (A minisztérium utólagos tájékoztatása szerint a beszédben tévesen kétharmad hangzott el.) Szólt a most induló iskola-felújítási programról, ami 200 ezer gyermek tanulási helyét érinti majd.

A nagykőrösi templomban a tárcavezető kitért arra is, hogyazért tartanak nemzeti tanévnyitó ünnepséget, mert az nem csak az itthoni, hanem a világ bármely részén, a határokon túl élő magyarságnak is szól. Minden magyar iskolának szól az a pályázat is, amelyet a Petőfi Irodalmi Múzeum írt ki 10 és 18 év közti gyermekek és az őket oktató intézmények részére, hogy felkereshessék Arany János életének helyszíneit – jelentette be Balog Zoltán, az Arany János születésének 200 évfordulóján szervezett eseménysorozathoz kapcsolódó kezdeményezést.

A miniszter felidézte, hogy tizenhét éve, az első Orbán-kormány alatt létrehozott Arany János Tehetséggondozó Program is meghozta a hozzáfűzött reményeket, mert az abban résztvevő gyermekek körében sokkal kisebb később a lemorzsolódás az oktatásban.

Az egyházi oktatási intézményeket arra kérte Balog Zoltán, hogy ne egy zárt rendszert alkossanak, hanem inspirálják az állami intézményeket. A miniszter a tanárok feladatairól azt mondta, hogy nekik kell megteremteni az átadható tudás és a valós élet közötti kapcsolatot, ami nem kis feladat.A miniszter azt is elmondta, hogy a kormány tervezi a Nemzeti alaptanterv megújítását, amelyet elkészülte után társadalmi vitára fognak bocsátani.

Az ünnepség végén a tárcavezető átadta a Trefort Ágoston-díjakat, amelyet a szakminiszter adományozhat azoknak a minisztériumi, önkormányzati vagy intézményi dolgozóknak, akik az oktatás érdekében hosszabb időn át kiemelkedő munkát végeztek.

A tanévnyitó zárásaként Balog Zoltán megkoszorúzta a templom kertjében található Arany János szobrot.