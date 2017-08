Nem tananyagot, hanem gyereket tanítunk

Kiss Henriett, a Scheiber Sándor Általános Iskola és Gimnázium igazgató-helyettese, a Mazsihisz alelnöke beszélt a HETI TV Pirkadat című műsorának a most induló tanévről, arról, hogy mit ad ez a zsidó iskola a diákoknak. Mellette szóba kerültek még a hitközség más oktatási intézményei.

Kiss Henriett szerint az iskola fenntarthatóságának egyik alapja, hogy mi egy köznevelési intézmény vagyunk, az iskolát nem alapítvány tartja fenn, tandíj sincsen. Ami a szűkösséget jelenti, már régóta gondolkodunk azon, miként tudjuk ezt a helyzetet megoldani. Nem beszélve arról, hogy most még a leégett zuglói zsinagóga közösségét is befogadtuk, persze ez számunkra nem is volt kérdés - tette hozzá.

Szólt arról is, hogy egy kicsit másfajta szemlélettel igyekszenek közelíteni az 5-6. évfolyamhoz. "Inkább azt mondanám, ne is szemléletben, hanem a hozzárendelt módszerben lesz változás, megpróbáljuk a humán tantárgyakat egy kicsit egységesíteni, a gyerekeknek sem könnyű, hiszen az addigi két tanítónéni helyett tizenkét tanár veszi át a szerepet. Ilyenkor szokott az történni, hogy a különböző tantárgyak erősen elválnak egymástól, azt érezzük, ez egy nagyon nagy lépés. Kell egyfajta átmenetet biztosítani, leginkább az 5-6. évfolyamban, hogy ez a gyerekekben a helyére kerüljön. Ezt az egységesítő módszertant kezdjük el az új felsősöknél."

