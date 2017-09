Több felnőtt is jelentkezett, akiket átvert Czeglédy

Nemcsak a diákok, hanem az előzetesben ülő Czeglédy Csaba által vezetett Human Operator alkalmazásában álló felnőtt dolgozók is fizetés nélkül maradtak - tudta meg az Origo. Czeglédyék úgy kívántak jogellenesen piaci előnyhöz jutni, hogy az iskolaszövetkezeti diák tagok nevén valójában azok szüleit foglalkoztatta. A cég számláinak zárolásakor pedig értelemszerűen ők sem kaptak fizetést. A szombathelyi baloldal vezetője június közepe óta van előzetesben több milliárdos csalás gyanújával.

Mint arról az Origo elsőként beszámolt, Úgy kívánt jogellenesen piaci előnyt szerezni a Czeglédy Csaba által vezetett Human Operator Zrt., hogy az iskolaszövetkezeti diák tagok nevén valójában azok szüleit foglalkoztatta. Így a szinte teljes köztehermentesség miatt a teljes közteherrel számítandó munkaerő-kölcsönzési díjnál sokkal alacsonyabb áron tudott felnőtteket kölcsönözni a megbízóknak.

A portálunk birtokába került több levél, amit az érintett felnőttek írtak. Az egyikük egy kiskereskedelmi cég raktárbázisán volt alkalmai álláson a Human Operator által kiközvetítve. Neki a májusi és a júniusi bérével tartoznak, de egyelőre semelyik hatóságtól sem kapott választ arra, hogyan juthatna a pénzéhez.

Egy másk panaszos arról írt, „egy olyan cég alkalmazásában állok jelenleg, ami körülbelül 300 másik embert alkalmazott rajtam kívül a Humán Operátoron keresztül. Mi a június félhavi bérünket nem kaptuk meg, amely sokunkat nehéz helyzetbe hozott, s ez sajnos, ahogy a diákok ügye sem, azóta se lett rendezve."

Több millió forintot keres még mindig Czeglédy

Mint arról korábban beszámoltunk, augusztus 31-én újabb gyanúsítottat vettek őrizetbe Gyurcsány Ferenc és Botka László ügyvédjének ügyében, az ügyészség indítványozta a férfi előzetes letartóztatását.

Behúzott diákmunkások ezrei, hárommilliárd forintnyi elcsalt adó, aranytömbök egy osztrák széfben - csak néhány címszó Czeglédy Csaba szocialista (pontosabban MSZP-DK-Együtt) politikus példaértékű közéleti tevékenységéből. Korábban arról is beszámoltunk, hogy „Gyurcsány és Botka ügyvédje" hiába van két hónapja előzetes letartóztatásban, a szombathelyi önkormányzat továbbra is utalja neki a képviselői fizetését.

És még mindig tudjuk fokozni: Czeglédy friss vagyonnyilatkozatából ugyanis az is kiderült, hogy bár a Human Operator a néhány száz forintos órabért is sajnálja a diákoktól, ő maga havi bruttó 2,4 millió forintos fizetést tesz zsebre a cég elnökeként, amelyet egy S8-as Audi luxusautóval is megfejelt.

A gyanú szerint 2013 és 2016 között működő és Czeglédy Csaba által vezetett bűnszervezet az állami költségvetésnek összesen - az eddigi adatok szerint - 3,1 milliárd forint vagyoni hátrányt okozott.