Bizalmi szavazást kér Bienerth Gusztáv

Bienerth Gusztáv télen lett az úszószövetség elnöke, miután titkos szavazással, nagy többséggel megválasztották. Jó ideig úgy tűnt, hogy minden rendben van az úszószövetség új vezetése körül. A nyár ráadásul a magyar sport történetének egyik legszebb időszaka lett.

A világ két, idei legnagyobb sporteseménye közül az egyiket Magyarországon rendezték - a vizes világbajnokságot. Magyarországon ilyen súlyú világverseny korábban még sohasem volt. És minden tökéletesen ment. Az úszószövetség világszervezete, a FINA szerint minden idők legjobb világbajnoksága volt a magyarországi, de ugyanezt mondták a versenyzők is. Tökéletes szervezés, óriási érdeklődés - és óriási sikerrel szerepeltek a magyar úszók is, nagyszerű eredményeket értek el. Nagy sikere volt az augusztusi, budapesti Masters-világbajnokságnak is, a junior úszók pedig a világbajnokságon értek el fantasztikus sikereket.

És ennek ellenére, július végére, augusztus elejére Bienerth Gusztáv úszószövetségen belüli helyzete már kevésbé tűnt erősnek, mint korábban. Több elnökségi tag is lemondott, emiatt mára rendkívüli közgyűlést hívtak össze.

Nemsokkal ezelőtt pedig az Origo megtudta, hogy Bienerth Gusztáv azt tervezi, hogy ő maga fogja kérni a közgyűlést, hogy szavazzanak arról: maradjon-e úszóelnök vagy sem. A közgyűlés egyébként nemsokkal tíz óra előtt kezdődik.