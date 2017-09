A kaposvári mentőállomás egyik autójának hűtőterébe szorult az alig pár hetes macska feje. Két és fél órán át küzdöttek érte. A Houdini nevet kapta.

Keserves sírásra figyeltek fel a kaposvári mentősök még pénteken, kiderült, az egyik mentőautó motorterébe szorult egy kölyökmacska.

A sikeres macskamentésről az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán számoltak be. Mint írták, azonnal a műhelybe tolták az autót, hogy kiszabadítsák a bajbajutott állatot. A mentő elejét szinte teljesen szét kellett szedniük, hogy hozzáférjenek a macskához, aki ekkorra már kimerült az erőlködéstől.

A kismacska fejét végül EKG-zselével kenték be, így könnyen kicsusszant a hűtőmotor mögül. A mentősök megetették, az állat annyira elfáradt, hogy utána rögtön el is aludt. Megmentői nevet is adtak neki,

Houdininek keresztelték el.

A kismacskát az egyik mentős fogadta örökbe.