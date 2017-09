Észt nácikkal is szövetkezik Vona Gábor

A horvát neonáci Frano Cirko mellett Észtországban is megtalálta szélsőjobboldali szövetségesét Vona Gábor. Jaak Madison a náci Németországot méltató megnyilvánulásáról, illetve más botrányairól is hírhedté vált saját hazájában.

A 26 éves politikus az Észt Parlament - Riigikogu - tagja, emellett az Európai Uniós ügyekért felelős bizottság alelnöke is. Rövid politikai karrierje ellenére már számos botrányon van túl a szélsőséges képviselő, ahogy erről a TV2 Tények című hírműsora is beszámolt.

Nagy botrányt váltott ki az észt közvéleményben Madison azon 2015-ös blogbejegyzése, amiben a náci Németország gazdasági eredményeit méltatta, de saját pártján belül is felhördülést okozott az a 2012-es írása is, amelyben kinyilvánította, hogy

a fasizmus olyan ideológia, amely a nemzetállam megőrzéséhez szükséges sok pozitív árnyalatot is tartalmaz.”

A fenti bejegyzése miatt, párttársa, az 1980-as olimpiai bajnok vízilabdázó, Mait Riysman is kritizálta, és a pártján, az EKRE-n belül is komoly feszültségeket váltott ki.

Madison oroszellenességével, russzofóbiájával is felkeltette az észt közvélemény felháborosát, sőt emiatt egy nyilvános petíció is elindult a fiatal náci ellen az interneten. A petíció célja az volt, hogy Madisont távolítsák el az Észt Parlamentből, mivel számos esetben agresszív, oroszellenes propagandát fogalmazott meg, holott Észtországban jelentős számú orosz kisebbség él.

Mindez különösen érdekes abban a Jobbikban, amely EP-képviselőjének, Kovács Bélának - ismertebb nevén KGBéla - orosz kémkapcsolatait jelenleg is vizsgálják a nyomozó hatóságok. Természetesen ezek a visszásságok nem jelentenek problémát az álbaloldali fordulattal próbálkozó pártnál, vagy ha mégis, azt Kálmán Olga úgy is kimagyarázza a Jobbik-gazda Simicska Lajos tévéjében. Vagy legalábbis megpróbálja.

Madison amúgy nemcsak náci, hanem tolvaj is: 100 eurónyi bírságra büntették, mert 2014-ben még a Tallink Észt Hajótársaság alkalmazottjaként eladott, egy a hajón talált okostelefont, ahelyett, hogy szabályszerűen leadta volna a talált tárgyak osztályán.

Vona Gábor tehát megint egy náci szövetségest talált magának, ezúttal Észtországból.

Mint ahogy arról korábban, az Origo is beszámolt, Vona a horvát szélsőségessel, Frano Cirkoval, a horvát Megújulás Generációjának elnökével is szövetkezett. Frano Cirko azzal vált ismertté a horvát közvéleményben, hogy náci karlendítést használt, de homofóbiájáról is hírhedt.

Frano Cirko az M1 Hiradójának számolt be arról, hogy öt-hat éve működik együtt a Jobbikkal, a kapcsolat pedig azon az alapon nyugszik, hogy a pártban olyan emberekkel ismerkedett meg,

akik osztják a nézeteit.”

Madarat tolláról, embert barátjáról, tartja a mondás. Úgy tűnik tehát, hogy Vona Gábor, ha éppen nem nyugdíjasokat sérteget, akkor náci szövetségeseket keres.