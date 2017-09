Rettegnek az idős emberek Vona Gábor nyugdíjasgyalázása óta

Túlzás nélkül állati indulatokat szabadított el Vona Gábor Jobbik-elnök, amikor néhány hete döbbenetesen ocsmány stílusban szidta az idős embereket. Gyűlölködő, aljas embereknek írta le az egész életüket végigdolgozó nyugdíjasokat, szerinte a szájukból szennyvíz folyik. Vona Gábor azóta sem hajlandó bocsánatot kérni. A gyalázkodás negatív hatása felmérhetetlen. Budapesten és több vidéki városban közismert, hogy elvakult Jobbik-szimpatizánsok bíztatásnak veszik Vona szavait, az idős emberekben a Jobbik ellenségeit látják, és hogy Vona facebook-os sorait idézve trágárul szidják a nyugdíjasokat, rosszabb esetben veréssel fenyegetik őket. Az egyik lakótelep liftjéből egy Jobbik-szimpatizáns kidobott egy idős embert.

"Most már rendszeres esemény, hogy hétköznapokon kedves bácsikák és nénikék magukból kivetkőzve ugranak egymásnak, vért akarnak ontani remegő kezeikkel, ordibálnak trágárul és hörgik fel a XX. század minden traumáját" , "húzták maguk mögött a kis bevásárló kosarukat, és ne szépítsük, a szemeikben gyűlölet lobogott, a szájukból pedig szennyvíz folyt".

Ezek voltak Vona Gábor mondatai. A facebook-on írta. Simicska Lajos pártjának elnöke, az antiszemita és korrupciós botrányokkal teli Jobbik-vezető, Vona Gábor látja így az idős embereket.

"A jobbikos legények megértették vezérük parancsát, azóta szabályosan vadásznak ránk." Ezek pedig egy idős budapesti ember szavai. Aki fél. Ahogy nemcsak ő - más idős emberek is. A Jobbiktól.

Hogy az idős embereket mennyire felháborította a Jobbik-elnök írása, a nyugdíjasszervezetek, a kormánypártok tiltakozásából vagy például a miskolci idős emberek számonkérő akciójából pontosan kiderült. De mutattuk az Origón a Lokál hosszabb összeállítását a nyugdíjasok szívszorító felháborodásáról.

Amiről viszont eddig nem esett szó: a nyugdíjasokat nemcsak felháborította a Jobbik, de félnek is tőlük. Nem túlzás: rettegnek. Több helyről is hallani, Jobbik-szimpatizánsok veréssel fenyegetnek idős embereket - pusztán azért, mert idősek. Most éppen ők az új bűnbakok. Akik (az elvakult jobbikosok szerint) megakadályozzák Vona hatalomrajutását.

Elképesztő gyűlölettel fordulnak tehát a nyugdíjasok ellen jobbikosok, hetek óta keringenek már erről történetek, buszon, fodrászatokban, vagy családon belül hetek óta mesélnek felháborodott emberek.

Mi az, nem találod a gombot?

"A fiatalok meg középkorúak egy része néhány hete úgy néz rám, mintha az ellenségük lennék", egy 72 éves, nyugdíjas pesti mérnök szerint. Gyakran sétál a tömbök közti kis parkban, a padokon rendszeresen ülnek huszonévesek, nem is mind visel bakancsot, a tetoválás vagy kopaszra nyírt fej sem mindre jellemző, de tudja, hogy jobbikosok. Hogy honnan? Addig másszál vén f.sz, amíg a Vona hagyja. Ezt mondta neki az egyik. Amikor elment előttük, kiköpnek a földre - örülhet, hogy nem leköpik -, aztán jönnek az olyan megjegyzések, hogy ne mozogj, vén szar. Először hátrafordult, nem hitte el, hogy neki szól. És ez egy hónapja van így. Mostanában ritkábban megy sétálni.

Egy másik idős ember egy bankban sorszámot akart húzni, kereste, hogy a hat-nyolc gomb közül melyiket kell megnyomnia, majd megszólalt a mögötte álló, ötven körüli férfi: mi az, nem találod a gombot? Nem értette először, hogy ki és miért tegezi, megfordult, de kérdést sem kellett feltennie: majd a Vona rendet rak az ilyen hullák között.

Félelem és rettegés a lépcsőházban

Egy másik férfinek pedig ki kellett menekülnie a liftből egy kisvárosban, ez már egy 69 éves egykori mozdonyvezetővel történt. Beszállt mögötte a negyediken lakó srác három barátjával, körülállták, és úgy néztek rá, hogy izzadni kezdett, aztán egyik csak annyit mondott, na takarodj, ne várd meg, míg kirúglak, vén barom. Főleg azért ijedt meg, mert a lépcsőházban egy másik idős embertől azt hallotta, hogy bár akkor csak ketten voltak, de persze így is könnyen elbántak vele: tehát őt szabályosan kirángatták a liftfől és azt üvöltötték, hogy vidd fel gyalog a bevásárlószatyrodat, te vén szennyvízláda. Egyébként nem volt nála semmiféle szatyor, hiszen csak a postaládáját jött megnézni.

Egyszerűen nem érti ezt a gyűlöletet, jó egy éve ugyanez a fiatalember megkérte, vegye át a csomagját, mert nem lesz otthon, amikor kiszállítják, persze örömmel segített, akkor most miért utálják? És mi van, ha legközelebb megütik?

Mások viszont nagyon is értik. Ők ugyanis olvasták a Jobbik elnökének facebook bejegyzését (vagy hallottak róla), az idős emberekről írt példátlanul sértő mondatokat. Ahogy többször megírtuk és most is idéztük, Vona Gábor szerint a nyugdíjasok szemében "gyűlölet lobogott, a szájukból pedig a szennyvíz folyt". És remegő kezekről is írt, ami külön gyalázatos.

Az elképesztően bántó geronto-rasszizmus mellett egyértelmű a jobbikos vélemény: a nyugdíjasok alsóbbrendűek (remeg a kezük, nem egészségesek tehát), mocskosak (szennyvíz van bennük), ostobák és veszélyesek (vért akarnak ontani), és hazugok. Vagyis Vona megadta táborának az engedélyt, sőt, kifejezetten példát nyújt az idősek kigúnyolására. Nehéz elhinni, hogy a Jobbik elnöke nem gondolt arra, legelvakultabb hívei a nyugdíjasgyalázásban is követni fogják, sőt, ahogy azt már a túlzott és ostoba szervilizmus diktálja, túl is akarják majd szárnyalni. A nagyapák és nagymamák fenyegetésében és megalázásában. Vagy összeverésében.

Újabb határt lépett át a Jobbik

Nyilvánvaló: Vona Gábor aljas szavai több szimpatizánsából aljas indulatokat váltottak ki. Kicsi a tábora, viszont közülük sokan nagyon agresszívek. Feltehetően úgy gondolkodnak: Vona azért szidta a nyugdíjasokat, mert ellenséget lát bennük. Olyan ellenséget, aki nem szavaz a Jobbikra. Vagyis, sok jobbikos az idős emberekre mint Vona hatalomra jutásának az egyik gátjaként tekint.

Nehéz lenne persze elmagyarázni egy idős embert a liftből kirángató, magából kivetkőzött férfinek, hogy felesleges gyűlölniük a nyugdíjasokat, akárhogy is hergeli őket Vona Gábor. A Jobbik az ellenzéki oldalon azért küzd, hogy ne harmadik legyen a választásokon. És a nyugdíjasgyalázással csak tovább rontott Vona és a Jobbik a saját helyzetén.

Az ügyre hamarosan részletesen visszatérünk az Origón.