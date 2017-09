Bedrogozva ölhetett a borsodnádasdi lány gyilkosa

Elfogták a 17 éves borsodnádasdi lány gyilkosát, aki beismerő vallomást tett. A lány szombat este indult haza egy buliból. Szülei este 10 óráig adtak neki kimenőt, de haza már nem ment. Holtteste egy aknából került elő, a helyszínen marihuanát is találtak információink szerint. A faluban sokan azt állítják, hogy a 20 éves fiú, aki megölte, drogozott.

Borsodnádasd. Talán az egyik legszebb falu Magyarországon. Minden utcában rendezett házak, takaros kertek. A helybeliek barátságosak, de mindenki siet a dolgára. A falut szép, ősfás erdők övezik. Az egyikben azonban szőrnyű tragédia történt szombat este.

Csenge holttestét a katolikus templom melletti erdős részen, egy aknában találták meg, lakhelyétől nem messze. Egy buliból indult haza, a helyiek szerint egyedül. A templom mellett találkozott egy 20 éves, falubeli fiúval, beszélgetni kezdtek. Borsodnásdon azt beszélik, hogy a két fiatal veszekedett a Fő téren. A lány valamitől öntudatlan állapotba került: a fiú ekkor eresztette le a lányt a vízzel teli aknába. Csenge halálát fulladás okozta.

A helybeliek egyöntetűen azt mondják, hogy Csenge kedves, tehetséges lány volt.

Egy végtelenül tündér lány volt.Nagyon ügyes, okos volt. Szép hangja volt és szépen szerepelt. Itt senkinek se volt vele problémája, mindenki nagyon szerette. Mindenkivel aranyos, kedves volt, nagyon szerették a társai"- mondja két idős asszony.

Egyikük unokája közelről ismerte a lányt.

"A Művészhelyre az unokámmal együtt jártak. Tegnap is sírógörcsöt kapott.Nagyon sajnálja mindenki: nemcsak a társai, hanem mi is! Én is ki vagyok idegileg is. Nekem tulajdonképpen nem volt senkim, de mégis nagyon-nagyon megvisel. De bárkivel találkozok, ezt mondja! Siratjuk, mert egy 17 éves lánynak nem itt kellett volna végeznie."

A két idős asszony arról mesél, hogy mind a két fiatal rendes és becsületes családból származik.

„Nagyon sajnálom a fiú szüleit is, mert nagyon jól ismerem őket, egy végtelenül dolgos, becsületes család. Csak hogy nem vették észre, hogy a gyereknek valami problémája van? Mert ezt egy szülőnek észre kell vennie! Talán nem volt meg az az igazi gyerek-szülő kapcsolat."

Ezt a másik idős nő is alátámasztja.

Szörnyű dolog, de mind a két családban, mert a fiú családja is nagyon rendes volt. Nem tudhatjuk, hogy ez a hülye ital vagy drog, vagy ki tudja, hogy kiből mit hoz ki. Tönkretette mind a két családot, és saját magát is.Azt mondják, hogy ez nem régóta kezdődött. Állítólag volt valami szerelme, de összevesztek, talán akkor kezdődött. De a szülőnek ezt észre kell venni. Hiába húsz éves, a mai világban oda kell figyelni"

„Nagyon szimpatikus, kedves lány volt. Operetténekes énekes szeretett volna lenni."- mondja Csengéről egy helyi nő.

A zenei színházban, ahol Csenge énekelt, rendszeresen segített a nála kisebbeknek.

"Az idősebb énekesek olyanok voltak a kisebbeknek, mint az anyukák meg a testvérek. Ők együtt voltak jóban-rosszban. Aki a művészhelyet vezeti, ő is nagyon ki van borulva. Nagyon fog hiányozni jövőre, amikor lesz a fesztivál megnyitó és nem fog ott énekelni"

Ismerték egymást

Nemcsak a családot, de magát a 20 éves fiút is tisztességes emberként ismerték mostanáig.

„Ez egy olyan nagy tragédia, hiszen az aki tette is, egy kedves, jóravaló gyerek volt. Nem is értjük az egészet! A tűzbe tettük volna érte a kezünket" - mondja egy fiatal nő.

Kívülről nézve senki nem mondta volna róla, hogy valaha is képes lenne megölni valakit. A legtöbben arra gyanakszanak a faluban, hogy a fiú nemcsak ittas volt, hanem be is volt drogozva.

Azt beszélik, hogy a holttest körül állítólag marihuanát találtak.

Csenge és a fiú ugyan ismerték egymást, de inkább csak látásból, barátok nem voltak - mondja egy falubeli. Más viszont azt állítja, hogy Csenge telefonjában is benne volt a gyilkosa neve.

Többen is azt mondják, hogy Csenge édesanyjának a mai napig nem merték elmondani azt sem, hogy konkrétan mi történt lányával.

Tegnapi gyertyát gyújtottak Csengéért: a helyiek azt mondják, hogy rengetegen emlékeztek meg rá. A templom lécspőjét mécsesek és virágok borítják.

A rejtélyes tragédia részleteiről a rendőrség ígért tájékoztatást. A gyilkost őrizetbe vették.