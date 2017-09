Kósa: Brüsszel a Soros-terv végrehajtásán dolgozik

Az Európai Bíróság megnyitotta az utat az Európai Bizottságnak a Soros-terv végrehajtására - jelentette ki Kósa Lajos, a Fidesz frakcióvezetője a kvótaperben a magyar és a szlovák keresetet elutasító európai bírósági ítéletre reagálva.

A Soros-terv lényege, hogy az Európai Uniót nyitva kell tartani a migránsok előtt, évi egymillió bevándorlót kell befogadni - mondta Kósa Lajos, hangsúlyozva: Magyarország ezt élesen ellenzi, mert ez veszélyezteti az európai nemzetek érdekeit, az európaiak biztonságát. Magyarország ragaszkodik a határok védelméhez - tette hozzá.