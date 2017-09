Elfogadhatatlan és felháborító a kvótadöntés a kormány szerint

Amennyiben az EB tovább erőlteti a kötelező betelepítési kvótát, akkor mi minden ilyen döntés ellen harcolni fogunk, az igazi csata most kezdődik el - mondta Szijjártó Péter.

A kormány álláspontja szerint a bíróságon született döntés felháborító és felelőtlen - mondta Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter a kvótadöntésre reagálva. Egész Európa jövőjét veszélyezteti ez a döntés, és ellentétes az európai és a magyar nemzet érdekeivel - tette hozzá. Ez egy politikai döntés - mondta Szijjártó, aki szerint a politika megerőszakolta a jogot és az európai jogot. A döntés nyíltan legitimálja az EB hatalmát az európai nemzetek fellett - mondta a miniszter.

A magyar kormány továbbra is mindent megtesz, hogy megvédje a magyar emberek biztonságát - mondta Szijjártó. A kvótadöntés egyébként is sikertelen válasz az illegális bevándorlásra - tette hozzá. Eddig az EB által előírányzott számok 25 százalékát sikerült teljesíteni, és szeptember 26-án lejár a befogadás határidő. Amennyiben az EB tovább erőlteti a kötelező betelepítési kvótát, akkor mi minden ilyen döntés ellen harcolni fogunk, az igazi csata most kezdődik el - mondta a miniszter.

Szijjártó Péter arról is beszélt, hogy az EB nem támogatja a határvédelem ügyét, hanem csak a befogadást támogatja. A politikus szerint jól látszik, hogy az EB elnökének a levele azt mutatja, hogy nem érdekeltek a védelemben.

Trócsányi: Az Európai Bizottság hatalmát növelte a döntés

Trócsányi László szerint egy elhibázott politikai döntést legitimált a bíróság a mostani döntésével. Szeptember 26-án egyébként is hatályát veszti az áthelyezési mechanizmus – tette hozzá. Az igazságügyi miniszter szerint sajnálattal tapasztalta, hogy az ésszerű megfontolásokkal szemben döntött a bíróság. Trócsányi elmondta, a kormány továbbra is ragaszkodik a korábbi jogi érveihez. A bíróság a bizottság erejét növelte, és az Európai Parlament és Európai Tanács erejét csökkentette – mondta a miniszter.

A közösségi jog is módosult

Kiemelte, hogy az Európai Tanács korábban önkéntes kvótát határozott meg, míg a belügyi bizottság ezzel szembe ment. Mindezáltal az Európai Bizottság áterőltetheti a véleményét az Európai Tanáccsal szemben – tette hozzá. A bíróság szemet hunyt afelett is, hogy az EP-nek véleményeznie kellett volna a belügyi bizottság döntését. A szolidaritásról azt mondta, hogy az EU szerződései nem tartalmaznak ilyet, így pedig nagyon tág ennek az értelmezési kerete. A közösség jogát is módosította a bíróság, amihez pedig a nemzeti parlamenteket is be kellett volna vonni - mondta Trócsányi. Mindezeket a lépéseket pedig az átmenetiség elvével írták felül - tette hozzá.

A bizottság kötelezettségszegési eljárást indított hazánk ellen, mivel nem fogadtunk be senkit. Ezután újabb jogi vitát indítunk, új szempontokat hozunk be - jelentette be a miniszter. Trócsányi szerint az igazi csata most kezdődik el. A legnagyobb veszély az állandó mechanizmus kialakítása, amit Magyarország elfogadhatatlannak tart - tette hozzá. A migrációs válság kezeléséhez más eszközökre van szükség, és nem a kötelező kvótákra.

Nem fogadunk be senkit

Szijjártó Péter kérdésre válaszolva azt közölte, az Európába illegálisan megérkezőkről és a többiekről is szól a kvóta, de semmilyen körülmények között nem vagyunk hajlandók befogadni őket.