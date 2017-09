A kormány 2,6 milliárd forinttal támogatja a Békés megyei Dombegyház szennyvízhálózatának kiépítését.

A település polgármestere Varga Lajos elmondta, hogy A 2,6 milliárd 80 százaléka európai uniós, 15 százaléka hazai forrás.

A településen élő 2153 embernek nem kell fizetnie a beruházásért, ami óriási segítséget jelent a lakosoknak" – mondta.

A beruházás révén 800 ingatlant, Dombegyház teljes lakosságát bekötik a rendszerbe.

A kiépítést várhatóan jövő tavasszal kezdik el és a tervek szerint 2018 végére be is fejeződik a munka, ám a szennyvíztelep kivitelezése átcsúszhat akár 2019-re is.