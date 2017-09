Ajtót mutatott az adatvédelmi biztos a Momentum Mozgalomnak, miután az utolsó porcikájáig XXI. századi párt arra próbálta meg rávenni Péterfalvi Attilát, hogy kobozza el az Origóhoz kiszivárgott belső dokumentumokat. Fekete-Győr András buliszervezetének mindent megért volna, még a sajtó cenzúrázását is, hogy ezek a papírok ne kerüljenek nyilvánosságra, ezért feljelentette a szerkesztőségünket a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál. A hivatal vezetője most türelmesen elmagyarázta nekik, hogy az rendben van, hogy gazdagok és szépek, de a sajtószabadságot még ők sem korlátozhatják.

Megalapozatlannak találta, éppen ezért elutasította az adatvédelmi biztos az Origo ellen tett feljelentését a Momentum Mozgalomnak - az erről szóló döntést kedden kaptuk kézhez. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elnöke többek között arra figyelmeztette a Momentumot, hogy tartsa tiszteletben a sajtószabadság és a szabad véleménynyilvánítás jogát, a vezetőit pedig emlékeztette arra, hogy mint közéleti szereplők nem bújhatnak a személyiségi jogaik mögé.

Még akkor sem, ha szeretnék elkerülni, hogy a számukra kínos információk lássanak napvilágot.

Péterfalvi Attila az állásfoglalásában kifejtette, hogy a közügyek szabad megvitatása igenis magasabb szintű jog, mint Fekete-Győr Andrásék képzelt érinthetetlensége, ez pedig azt jelenti, hogy amennyiben az Origo velük kapcsolatban írt cikkei nem sértik (és miért is sértenék) az emberi méltóságot, akkor minden további nélkül megjelenhetnek. További szomorú hír lehet a Momentumnak, hogy hiába is ragaszkodnak hozzá, egyelőre azt sem ők döntik el, hogy milyen információk közölhetőek róluk, ez egyedül a sajtó felelőssége.

Neki, jelen esetben nekünk kell ugyanis adott esetben bizonyítanunk, hogy a nyilvánosságra hozott információk maradéktalanul megfelelnek-e a jogszabályi előírásoknak.

Ezt a jogot sem a túlképzett momentumos fejesek, sem az elnökük, Fekete-Győr András nem veheti el önkényesen. Akkor sem, ha a szerkesztőségünkben randalíroznak, meg akkor sem, ha a hatóságot küldik rá az Origóra.

Kendőzetlen kritika

Ennyivel viszont nem úszták meg a momentumos legények Péterfalvi fejmosását, az adatvédelmi biztos ugyanis meglepő nyíltsággal olvasott be a párt illetékeseinek annak kapcsán, hogy egyáltalán hogy jutott eszükbe a NAIH-ot mozgósítani annak érdekében, hogy dokumentumokat foglaljon le egy újságtól.

A Momentum azt akarta elérni, hogy a hatóság kvázi szálljon ki a szerkesztőségbe, ott pedig laptopokat, illetve egyéb adathordozókat zároljon.

Mindezt maguk írták le a múlt hét csütörtökön benyújtott és hozzánk is eljuttatott feljelentésükben. Idézet következik G. Szabó Dániel, a Momentum jogtanácsosának beadványából:

"Kérjük a Tisztelt Hatóságot, hogy az Infotv. 56. § (1) bekezdés alapján szólítsa fel a különleges személyes adatokat jogosulatlanul kezelő Hecker Flóriánt, az Origo Szerkesztőségét, valamint New Wave Media Group Média és Kommunikációs Szolgáltató Zrt.-t a jogosulatlan adatkezelés ​haladéktalan ​megszüntetésére, az adatok törlésére és esetleges adattovábbítástól való tartózkodásra, másodlagosan pedig a vizsgálat lefolytatásának végéig ezek nyilvános közzétételét tiltsa meg (adatzárolás​)."

Péterfalvi az egészen elképesztő és nyíltan erőszakos ötletre reagálva közölte, hogy Fekete-Győrék olyasmire próbálták meg rávenni a hatóságot, amely

lényegében kimeríti a cenzúra fogalmát és nyilvánvalóan a sajtószabadság alkotmányellenes korlátozását jelenti.

Tehát a sajtószabadságért rettegő, annak megőrzéséséről folyton prédikáló Momentumnak most már papírja van arról, hogy a saját két kezével próbálta meg elnyomni a sajtót és elhallgattatni a neki nem tetsző újságírókat. Ez 2017-ben mindenesetre szép teljesítmény, ezzel már bizonyára körbe lehet turnézni az Index-444-24 címlapjait.

De mit akarnak?

Az amúgy tényleg nevetséges ügy azzal kezdődött, hogy az Origo múlt héten cikket írt arról, hogy a Momentum hiába is állította be úgy a nyilvánosságban, hogy a Putyin ellen szervezett tiltakozása a Papp László Arénában hibátlanul sikerült, az valójában egy kolosszális bukás volt. Ezzel már előzetesen is tisztában voltak Fekete-Győrék és csak azért nem fújták le az egészet, mert addigra már odatrombitálták tudósítani az eseményről a nyugati sajtó rájuk kíváncsi nagyágyúit. Az anyag megírásához momentumos belső levelezéseket használtunk fel, amelyek kiszivárogtak hozzánk. Az írás megjelenése napján a párt sajtófőnöke, Papp Gergő egy amúgy súlyos kérdéseket felvető információs csatornának köszönhetően arról értesült, hogy további pártdokumentumok is landolhattak nálunk, ezek alapján pedig cikkek is születhetnek majd. A Momentum ezek után rögtön megtette a feljelentését a NAIH-hoz azért rimánkodva, hogy Péterfalvi Attila ezt azonnal akadályozza meg.

Vagyis Fekete-Győrék visszakézből tiltanák be maguk körül mindazt, ami árthat nekik. Nem azért, mert kamu, vagy mert hamis színben tüntetné fel őket. Hanem azért, mert igaz.

A párt minden, a Momentum Mozgalomhoz köthető és a feltételezésük szerint az Origóhoz kikerülő adatot zár alá vetetett volna. Kiváltképp egy bizonyos "organigram" miatt törték magukat, amely egy szervezeti ábrán mutatja meg, hogy pontosan kik és milyen pozíciókban dolgoznak a Momentumnak. Ezek a nevek mindeddig titokban maradtak, a létezésükről és hogy egyáltalán befolyásuk van a pártra, nem lehetett tudni. A Momentum számára valamiért mindennél fontosabb, hogy ezek az emberek rejtve maradjanak.

Egyet viszont fontos hangsúlyozni: az organigram kizárólag azokat szerepelteti, akik egy országos választásra készülő pártban valamilyen meghatározó funkciót töltenek be. Tehát nem szimpatizánsokról, vagy mezei választópolgárokról beszélünk, hanem olyanokról, akik meghatározzák a párt irányvonalát, vagyis igenis közszereplők.

Hogy a sokszor hivatkozott átláthatóság helyett miért az ő anonimitásukért bokszolnak Fekete-Győrék, arról most még csak elképzeléseink vannak.

Mindenesetre hamarosan az is kiderül, hogy jogosan tartott-e attól a pártvezetés, hogy valóban van az Origónál valami, ami bárcsak ne lenne. A türelmüket kérjük!