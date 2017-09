Hagyó-ügy: sokkal súlyosabb ítélet is születhet

Másodfokon folytatódott a Hagyó-per Kecskeméten, de ha az ügyészség indítványának helyt ad a bíróság, akkor újra is kezdődhet. A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség ugyanis úgy véli, az elsőfokú ítélet több vádlott, köztük Hagyó Miklós esetében is annyira enyhe és megalapozatlan, hogy másodfokon nem lehet kijavítani. Ha a bíróság a későbbiekben elfogadja az ügyészség álláspontját, akkor sokkal súlyosabb ítélet is születhet. A Hagyóék által okozott kár a vád szerint meghaladja az egymilliárd forintot.