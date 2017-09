Eladhatják a magyar RTL-t - írja a Figyelő. A hetilap szerint már többről is szó lehet, mint piaci pletykáról.

A hetilap cikke felidézi, hogy a Magyar RTL Televízió vezére, Vidus Gabriella és a csatorna reklámperceit értékesítő R-Time ügyvezetője, Dudás Gergely is borúsan nyilatkozott a piaci kilátásokról, holott a növekedés 8,6 százalékos volt, mely az állami hirdetésektől megtisztítva is 2 százalékot ért el. A gazdasági hetilap már címében is felteszi a kérdést:

Miért hamisít az RTL?

"A piacon senki sem értette a logikát, hiszen melyik cég szokott arról beszélni, hogy az általa kínált portéka „senkit sem érdekel", illetve elég, ha kevesebbet fizetnek ugyanazért? Ezzel a fajta kommunikációval csak a saját piacukat lehet rombolni, így a szakma meglehetősen értetlenül állt a történtek előtt." - írja a Figyelő. Majd levonja a következtetést:

„...a magyar RTL elsőre szokatlan magatartása akkor nyer értelmet, amikor alaposan átnézzük az éves jelentést, és azt látjuk, hogy a cég bevétele kismértékben, a 2015-ös 100 millióról 104 millió euróra növekedett, ám az üzemi nyereség 21 millióról 12 millió euróra csökkent, míg az adózás utáni eredmény 1,44 milliárd forintos mínuszt mutatott! Nyilván, ha az eredményességi mutató ilyen mértékben romlik, akkor egy 'szűkülő piacra' hivatkozva a menedzsment jobban tudja védeni pozícióját, illetve a külvilág felé magyarázni a bizonyítványt, hiszen rendkívül kínos egy közel 10%-kal növekvő piacon ilyen eredményt felmutatni. (Mindezt olyan környezetben, hogy a törvénymódosításoknak köszönhetően 2016 július elsejétől az RTL és a TV2 már terjesztési díjat állapíthatott meg tartalomszolgáltatásukért cserébe a kábeltársaságok felé, ami csatornánként mintegy több milliárd forintos pluszbevételt jelent éves szinten)" - írja a Figyelő.

Hozzáteszik, hogy – a borús nyilatkozatokkal – ugyan letörték az árakat, de nem tudták állni a versenyt. A cikk korábban megemlíti, hogy az RTL „természetesen" azt szokta hozni kifogásnak, hogy kevesebb az állami hirdetés a csatornán.

"A magyar RTL eladásáról már egy ideje keringenek pletykák (amit az RTL mindig igyekezett megcáfolni), azonban a cég veszteségessé váló működése, illetve bizonyos fejlemények azt vetítik előre, hogy a puszta pletykáknál többről is szó lehet, amennyiben a Viacom vevőjelöltként történő megjelenéséről beszélünk." - vonja le a következtetést a Figyelő.

Kolosi Péter, az RTL programigazgatója - ahogy azt a Figyelő cikke megjósolta - a cikkre válaszul a Facebookon azt írta, hogy mindössze az állami hirdetések növekedése okozza a piacbővülést, abból pedig ők nem részesültek. Figyelmen kívül hagyja azonban a Figyelő-cikkben leírt adatot: a piaci hirdetések önmagukban is növekedést mutatnak.

Azt is állítja, hogy az RTL Klub nem eladó és perrel fenyegeti a Figyelőt, amely azonban cikkében felhívja a figyelmet, hogy a Viacom több fronton is együttműködött az RTL-lel, itthon az RTL Spike kapcsán, míg Lengyelországban a németeknek lobbiznak az amerikaiak. Kiemelik, hogy itthon a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesületének alelnöki székébe a Viacom regionális vezérigazgatóját választották, gyakorlatilag az RTL-vezér, Vidus Gabriella helyére.