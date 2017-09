Darazsak csíptek össze legalább 10 gyereket

Darazsak támadtak meg gyerekeket egy általános iskolában és egy óvodában is. Győrben a földben, Pusztazámorban a tető alatt találtak óriási fészket. A csípések miatt összesen legalább 10 gyereket vittek kórházba a mentők - tudta meg a TV2 hírműsora, a Tények.

Hatalmas fészket találtak a pusztazámori óvodában. Rendőröket, önkéntes és hivatásos tűzoltókat is hívtak. Hőkamerával tudták csak megállapítani, hogy milyen nagy a fészek. az egyik szakértő azt mondta, hogy 25-30 ezer darázs lehetett a gipszkarton fal mögött.

Az óvónők és a gondozónők is nagyon megijedtek, mert több gyereket is összecsíptek a darazsak. Miközben verték le a fészkeket, a gyerekeket be sem engedték az épületbe. Inkább játszótérre mentek.

Itt három gyereket és egy felnőttet csíptek meg a darazsak,

egy győri általános iskolában viszont egy egész osztálynyi gyereket támadtak meg.

A darazsak egy földalatti fészekből rajzottak ki, a tanárok rögtön az épületbe menekítették a diákokat. Egy aggódó szülő telefonon azt mondta a Tényeknek, hogy elkerülhető lett volna a baj.

Egy vékony szalaggal már végül is tavasz óta el van kerítve az a rész, hogy oda nem mehetnek a gyerekek, de nem tudtuk, hogy miért, és egy kisgyerek rálépett a darázsfészekre, és így támadták meg a darazsak őket”

- mondta az anyuka.

Azt is elmondta, hogy tavaly már az épület falánál is megjelentek a veszélyes darazsak. Több mentőt is riasztottak az iskolába, 6 gyereket kellett kórházba vinni.

Azok a gyerekek egyébként, akiket megcsíptek a darazsak, már újra mehettek iskolába. Sem itt, sem Pusztazámorban nem voltak allergiásak a gyerekek a csípésre.