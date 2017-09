Fazekas: A kormány számára nemzeti ügy a természetvédelem

A természet és a környezet védelme a kormány számára nemzeti ügy. Ebben az uniós ciklusban a környezetvédelmi beruházások mértéke meghalad minden eddigit. Ezt mondta Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter szombaton, a Duna-Ipoly Nemzeti Park húszéves fennállását ünneplő Dömösi Zöld Forgatagon.

Fazekas Sándor elmondta, jelenleg az ország tíz nemzeti parkjában 43,5 milliárd forint értékben zajlanak fejlesztések. Az előző ciklusban 30 milliárd forintot fordítottak környezetvédelemre, mintegy 100 ezer hektáron állították vissza a természetes élőhelyi állapotokat.

A miniszter megnyitotta a Nemzeti Parki Termék Védjegy Körút harmadik állomását és Nemzeti Parki Védjegy okleveleket adott át a helyi sajátosságokat megjelenítő kézműves tárgyak készítőinek. Elmondta, hogy jelenleg 158 kézműves tagja a védjegyesek körének, ők csaknem 600 féle terméket kínálnak.

A 4. Dömösi Zöld Forgatag volt a Dunakanyar Látogatóközpont építésének nyitórendezvénye. Füri András, a Duna-Ipoly Nemzeti Park igazgatója elmondta, 1,3 milliárd forint ráfordításával 2019 szeptemberére épül meg a létesítmény, a dömösi hajóállomás melletti 2,5 hektáros területen.

A látogatóközpont főépületében kiállítást rendeznek be és egy 150 fős konferenciatermet alakítanak ki. A főépület mellett két kisebb helyiség is lesz, amelyekben csoportos foglalkozásokat és kisebb szakmai találkozókat lehet tartani. A központ másik fő eleme egy kert, benne egy Dunát formázó és a Duna menti védett területeket bemutató tanösvénnyel, állatsimogatóval és madárröpdével. A látogatók kerékpárt és kenut is kölcsönözhetnek.

Völner Pál, a térség országgyűlési képviselője kiemelte, hogy a beruházás illeszkedik a Dunakanyar turisztikai fejlesztéseinek sorába, melynek keretében az erdészet felújította a Rám-szakadék turista útvonalait, megújult a dömösi hajóállomás és hamarosan elkészül a Duna menti EuroVelo kerékpárút. A képviselő elmondta azt is, hogy nemrégiben a térségben összesen 70 milliárd forintos projektekről döntött a kormány, a keretből 17 milliárd forintot Esztergom használhat fel.

Az idén 20 éves Duna-Ipoly Nemzeti Park a Börzsöny, a Pilis, a Visegrádi-hegység, valamint az Ipoly-völgy területén helyezkedik el, három megye 48 települését érintve. A park rendezvényeit és bemutatóhelyeit 2016-ban 218 ezer látogató kereste fel.