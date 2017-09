Már beszél a családjával Burkus Vanessza

Szinte csoda, de már telefonon beszélget a családjával az a szegedi lány, akinek súlyos autóbalesete volt Bulgáriában, majd éber kómába került. A rehabilitációt Szeged után Budapesten folytatják, logopédus és pszichológus is foglalkozik Vanesszával.

Édesapja szerint látványosan javult Burkus Vanessza állapota azóta, hogy hazajöhetett Magyarországra. Rokonaival és barátjával is tud már beszélni telefonon, nem sokkal azután, hogy úgynevezett éber kómában volt.

Korábban a mozgás is nehezére esett, ugyanis Vanessza a karambol után részlegesen lebénult, a gerincét is műteni kellett. Sokáig kérdéses volt, hogy az éber kómából felébred-e. Most viszont már a család összes tagjával kommunikál. Telefonon hívta őket, de zenét is hallgat már telefonon.

A család bizakodó, hiszen nem olyan régen Vanessza még egy burgaszi kórházban feküdt kómában, most azonban már Budapesten rehabilitálják. A korai javulás látványos, azonban a tartós fejlődésig még hosszú út vezet édesapja szerint, mert van, amikor hirtelen visszaesik Vanessza.

A lány azért ment Bulgáriába, hogy meglátogassa idegenvezető barátját. Az autópályán azonban lerobbant a kocsijuk. Ki sem tudtak szállni, egy másik autó hatalmas sebességgel beléjük rohant.