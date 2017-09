Még sosem volt ilyen nagy a Budapest Music Expo

Bár eddig is hatalmas rendezvénynek számított, az idei lesz az eddigi legnagyobb Budapest Music Expo. A zenei kiállítás immáron 18.000 négyzetméteren várja az érdeklődőket október 6-tól 8-ig a Hungexpo területén. Külön öröm lehet a klasszikus zene kedvelőinek, hogy a billentyűs, ütős, pengetős hangszerek mellett a fúvós és vonós hangszerek is kipróbálhatók a három nap alatt.

A kiállítás az 'F' és a 'G' csarnokban, illetve az épületek melletti területeken és a passzázson kap helyet. A több tízezer kipróbálható hangszer mellett azt is megtapasztalhatják a látogatók, hogy hol tart manapság a hang- és látványtechnika. Nem beszélve a rengeteg dj-eszközről, lemezjátszókról, fülesekről, pultokról.

A kiállításnak a kezdetek óta szerves része a rengeteg hangszerbemutató és koncert. Idén hat színpadon váltják egymást a zenekarok, így elmondható, hogy koncertfelhozatalban a mostani expo nagyon erős lesz. Fellép többek közt az Anna & the Barbies, a Cloud9+, a San Francisco Beat, a Hiperkarma, a Brains, a Roy és Ádám Trio és a Half Note City. Itt rendezik az Öröm a Zene országos tehetségkutató döntőjét is, illetve idén is átadják az Öröm a Zene-díjat a szakma legjobbjainak.

Mint mindig, most is ingyenesen lesz látogatható minden program. A rendezvény október 6-8 között lesz látogatható a Hungexpo területén.