A bukás árnyékában már mindenkivel összefekszik Vona Gábor

Ha az ember a XIII. kerületi Jobbik Facebook-oldalára téved, furcsa, korábban itt elképzelhetetlennek tűnő személyeket, illetve azoktól származó idézeteket fedezhet fel. Ki gondolta volna pár évvel ezelőtt, hogy az a Jobbik, amely célzottan a „nemzeti-radikális” jelzőt aggatta magára ars poetica-ként, és például sokszor - finoman fogalmazva - átlépte az egészséges nemzettudat határát, 2017-re látszólag teljesen szembefordul korábbi önmagával. Természetesen csak látszólag, hiszen valójában ugyanaz az antiszemita, gyűlölködő párt maradt.

A XIII. kerületi Jobbik most épp olyan szélsőliberális politikusok idézeteivel ellátott portrékat is képes bevetni a kormánypártok mocskolása érdekében, mint Juhász Péter, Magyar Bálint, vagy a korábbi MSZP-s Gál J. Zoltán.

A Jobbik hatalomért folytatott gátlástalan, Janus-arcú politizálása úgy látszik már nem ismer határokat. A Fidesz pocskondiázása érdekében képesek akár Magyar Bálintba, Juhász Péterbe vagy éppen Gál J. Zoltánba is belekapaszkodni, és tőlük származó hazug idézeteket leközölni, annak érdekében, hogy valamilyen módon befeketítsék a kormánypártot.

Teszi mindezt az a Jobbik, amely néhány éve még ugyanezeket az embereket fröcsögve szidalmazta. Tegyük hozzá gyorsan, hogy sok tekintetben nem is mindig alaptalanul.

Mára azonban úgy tűnik, hogy a néppártosodás-bohóckodás rögös útján, és az új oligarchának, Simicskának való megfelelési kényszer szorításában a Jobbik olyannyira eltévelyedett, hogy már maga sem tudja, hogy ki is a valódi célközönsége. Akár ügyesen is adhatnák elő ezt az új, baloldaliaknak tetsző irányvonalat, ha ezzel párhuzamosan nem bukna ki minden héten egy-egy olyan ügy, amelyből kiderül, hogy ez az egész egy látszat és a felszín alatt továbbra is meghúzodik az antiszemita és rasszista gondolkodásmód. Vagy akár az idősek gyűlölete - elég utalni Vona Gábor aljas és veszélyes facebook-írására a nyugdíjasok ellen.

Mint látjuk, nem jelent problémát a korábbi Hatvannégy Vármegyés Magvasi Adriánnak - aki a Jobbik XIII. kerületi országgyűlési képviselő-jelöltje - hogy néha épp Magyar Bálint idézetet tegyen fel a kerületi Jobbik hivatalos Facebook-oldalára, máskor pedig - ahogy arról korábban az Origo is beszámolt - Frano Cirkóval, a horvát neonáci politikussal barátokozzon. Micsoda csodálatos rugalmasság!

Ha már így alakult, és a Jobbik sajátos útkeresést folytat, úgy gondoltuk, hogy kicsit emlékeztetjük arra őket, hogy nem voltak mindig ilyen elnézők és barátságosak a lenti bukott, liberális politikusokkal szemben.

Nem volt olyan régen, hogy Magyar Bálint és a Jobbik nem voltak ilyen jó "barátok". Hiszen a Jobbik akkori elnöke 2003-ban, Magyar minisztersége idején írt felháborodott, nyílt levelet az Oktatási Minisztériumnak, mivel több egyetem - vélhetően központi parancsra - diszkriminálta az akkori Jobboldali Ifjúsági Közösség egyetemi rendezvényeit.

De 2010-ben a jobbikos Stummer János is kifakadt - jogosan - Magyar Bálinték akkori felnőttképzési átalakitása miatt és rótta meg, az azóta baráttá vált liberális politikust, hogy

A Jobbik ezért felszólítja Magyar Bálintot, hogy fejezze be végre azt a tudatos nemzetromboló tevékenységét, amit az utóbbi nyolc évben a magyar oktatással szemben a nemzet templomában, a Magyar Országgyűlésben folytat.

Mára úgy tűnik, hogy korántsem ilyen "szigorú" Magyar Bálint megítélése a jobbikosok körében, hiszen a lenti idézet is tőle, mint "hiteles forrástól" származik.

De hasonlóan elítélő volt a véleménye a Jobbiknak a zöld pártról, az LMP-ről is. Mára természetesen ez is megváltozott, és Magvasiék boldogan takaróznak a korábbi pártelnök, Schiffer András szavaival is. Teszik ezt annak ellenére, hogy Vona Gábor mondta azt korábban, „nevében ugyan párt, de valódi gyakorlati működését tekintve szűk társadalmi csoportként működik, amelynek bizonyos kérdésekben van karakteres véleménye, de az ország egészére nézve programot a mai napig nem alkotott és sokak szerint - és én is osztom ezt a vélekedést -

egy báránybőrbe bújt SZDSZ.

Egy másik alkalommal pedig "felfújt lufinak" nevezte a pártot. Mára azonban boldogan fotózkodnak Schifferrel és amint láthatjuk, boldogan posztolják.

Érdekes lenne az is, hogy mit mond Vona ma az MSZP-ről illetve a hozzájuk kísértetiesen hasonló pályát befutó SZDSZ-ről, amelyekről korábban kifejtette, hogy "egyúttal őszinte reményemet fejezem ki, hogy az a párt, amelyiknek annyi szenvedést, szégyent és hazugságot köszönhet ez a nemzet, belerokkan belső válságába és cinkostársa, az SZDSZ mellé kerül a hazai politika latrinájában."

Hét év alatt a gyűlőlt, "nemzetellenes" pártokból és azok politikusaiból mára hivatkozási alappá váltak az MSZP-s és SZDSZ-es politikusok a Jobbik számára.

Vona nemrég az Atv-nek adott interjújában - II. József módjára - kifejtette, hogy a Jobbik mindig is az Európai Unió pártján állt, és ők bizony sosem akartak kilépni az EU-ból. Ezután Vona még továbbment a mesemondásban, és kifejtette azt is, hogy a Jobbik soha nem volt cigányellenes, rasszista párt csak „volt néhány rossz mondat és félrecsúszott folyamat.”

Vona Gábor szétverte saját pártját, hiszen nyáron kettészakadt a Jobbik. Tekintélye párton belül alig maradt a Simicska-féle plakátkorrupció után. Rendszeresen kérdezik jobbikosok: vajon Simicska fizeti Vona luxusvilláját is? Mit kaphat még Vona oligarcha gazdájától? A párton belüli megrendült tekintélyét is próbálja Vona azzal ellensúlyozni, hogy most már gyakorlatilag bárkivel szövetkezik, bárkivel összefekszik. Persze, a lényeget azért nem tudja eltakarni.

Mindenesetre elgondolkodtató, hogy az elmúlt hetekben újfent attól zengett a sajtó, hogy Vonáék az új kezdeményezésükhöz felhasználják nemzetközi, szélsőséges kapcsolataikat és vígan kvaterkáznak a horvát vagy észt neonácikkal.

Kérdés, hogy mennyire fog beválni Vonáék baloldali-liberális nyitása, és mennyire hiszi el a közvélemény ezt az átlátszó, egyre inkább meghökkentővé váló bűvésztrükköt a korábban vállaltan hiperradikális pártnak.