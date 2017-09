Az Origo értesülései szerint távozott a Momentum Mozgalom pénzügyi igazgatója. Szauer Tamás - ahogy korábban a "párt" két elnökségi tagja is - személyes okokból nyújtotta be a lemondását a Fekete-Győr András vezette elnökségnek. A Momentumnál egymást érik a botrányok: a vezetők zavaros pénzügyei, a Putyin-látogatásra időzített akció kolosszális bukása és az Origo ellen írt sajtószabadságot lábbal tipró kínos beadvány után a szervezet a szétesés jeleit mutatja.

Távozott a Momentum Mozgalom pénzügyi igazgatója, Szauer Tamás hétfőn nyújtotta be a lemondását Fekete-Győr Andrásnak és a párt elnökségének. A Szauer név nem véletlenül lehet ismerős, Szauer Péter ugyanis a balliberális HVG kiadójának tulajdonos-vezérigazgatója, Szauer Tamás pedig az ő fia.

Az Origo információi szerint az üresen maradt pozíció betöltéséig Szauer Tamás vállalta, hogy ellátja az eddigi feladatait és arra is ígéretet tett, hogy segít majd az új vezető betanításában. Kérdés, hogy lesz-e egyáltalán ki körül bábáskodnia, egyelőre ugyanis úgy tűnik, Fekete-Győréknek egyszerűen nincs kit beültetniük Szauer székébe, így aztán nyílt pályázat kiírásával próbálnak meg embert találni.

Az a baj, hogy elmennek

A pénzügyi igazgató hirtelen távozása persze meglepő, de egyáltalán nem új jelenség az 1-2 százalékon álló Momentumban: augusztus elején először Pottyondy Edina, rá néhány napra pedig Kádár Barnabás elnökségi tagok hagyták feképnél a pártot.

Feltűnő, hogy Szauer mostani dobbantását a két elnökségi taghoz hasonlóan személyes okokkal magyarázta.

Hogy ezen egészen pontosan mit kell érteni, az ahogy akkor, úgy most sem világos, mindenesetre ez alapján elég sokaknak lehet elegük valamiből, vagy valakikből a Momentumon belül. Értesüléseink szerint azonban a személyes okokon túl Szauer távozásában az is közrejátszhatott, hogy a párt pénzügyei körül sem volt éppen minden rendben. Annak idején éppen a leköszönt Kádár Barnabás volt az, aki hangot adott annak, hogy szigorítani kellene a pénzügyi ellenjegyzés gyakorlatán Fekete-Győréknek, már csak azért is, mert az elszámolások egyre rövidebbek, ez pedig nem csak az átláthatóságot torzítja, hanem elégedetlenséget is szül a tagságban.

A pénzügyi igazgatói pozíció - talán nem kell különösebben magyarázni -, kiemelten fontos tisztség egy párt életében, így van ez a Momentumnál is. Ha valaki innen áll fel, az komoly zavarokra utal a párt működésében.

Zavaros és botrányos ügyek

A Momentum szétesése mögött - ahogy korábban ezt az Origo már megírta - a baloldali és liberális pártokhoz való viszonyulásról szóló vita állhat. Csapdahelyzetben vannak az őket támogatók - köztük Juhász Péter tavalyi üdültetője - ellentétes elvárásai miatt. Ráadásul megfelelő vezetőik sincsenek.

Közben egymást érik a botrányok. A Momentum ugyanis cseppet sem az átláthatóság híve. Sokáig titkolóztak azzal kapcsolatban, hogy miből fizették a nyári fesztiváljukat, majd a végül kiszenvedett magyarázat sem volt túl meggyőző. Miután pedig megírtuk, hogy milyen kínos körülmények között fulladt kolosszális kudarcba a Putyin-látogatásra tervezett akciójuk, egészen példátlan módon az adatvédelmi biztosnál könyörögtek egy beadvánnyal, hogy a sajtószabadságot lábbal tiporva csapjon le a szerkesztőségünkre. Péterfalvi Attila persze elhajtotta őket.

Ezek után nem csoda, hogy a "párt" rekordidő alatt indult el a szétesés útján.