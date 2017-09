Orbán Viktor: Ha harmadszor is nyerünk, a Soros-terv elbukik

Megkezdődött a Budapesthez közeli Velencén a Fidesz háromnapos frakcióülése, Orbán Viktor miniszterelnök beszédével. Az Origo úgy tudja, szó esett a betelepítési kvótákról és a Soros-tervről is. Utóbbiról nemzeti konzultációt fognak tartanak.

A velencei frakcióülésen a miniszterelnök beszélt arról, hogy a gazdasági növekedés állandó, a fizetések nőnek, és, hogy a családtámogatásokat is évről évre növelni tudta a kormány.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy az ellenzék nem ura önmagának, kívülről mozgatják őket. Az Európai Bíróság kapcsán (vagyis, hogy szerintük Magyarországnak be kell fogadni a migránsokat) azt mondta, hogy a Soros-terv jelenti az igazi veszélyt. Az ítélet kinyitotta ugyanis a kaput. Brüsszel megpróbálja végrehajtani Soros akaratát, de ezt a tavaszi választáson meg lehet akadályozni. Orbán Viktor azt mondta, hogyha az emberek mellénk állnak, ha harmadszor is nyerünk, Brüsszel nem tud legyőzni minket, a Soros-terv elbukik.

Mint az Origo is többször írt róla, a Soros-terv lényege, hogy évente 1 millió migránst telepítsenek be Európába, a betelepítési kvóták pedig állandó mechanizmus alapján történjenek. Azaz, ha az első hullámot beengedi egy-egy ország, azt legközelebb is meg kell tennie, korlátlan alkalommal.

A miniszterelnök azt mondta a frakció előtt, hogy a legfontosabb ma a Soros-terv elleni küzdelem, mert fel akarják gyorsítani Brüsszelben az állandó bevándorlási mechanizmus elfogadtatását. Ezért lesz nemzeti konzultáció a Soros-tervről.