Gyurcsány mindent tudott, mégsem tett semmit

Elszólta magát Gyurcsány Ferenc egy vidéki fórumán, ahol egyértelműen kijelentette, hogy kormányzása alatt az állami beruházások vállalkozóitól 20 százalékot elkértek, és ez volt kormányzása alatt a politikai korrupció csúcsa. A hirado.hu utánajárt: Gyurcsány Ferencnek kötelessége lett volna feljelentést tenni, ha ennyire pontos ismeretei voltak a bűncselekményekről.

Kötelessége lett volna feljelenteni

Gyurcsánynak mindenképpen kötelessége lett volna feljelentést tenni – ha vesztegetésről tudott, és annak feljelentését mulasztotta el, akkor pedig bűncselekményt követhetett el. Meglepő a kijelentés annak tükrében is, hogy Gyurcsány Ferenc akkor is, és most is hivatalos személynek számít, márpedig hivatalos személyeknek kötelessége a tudomásukra jutott bűncselekményt feljelenteni.

Gyurcsány Ferenc országgyűlési képviselőként is, miniszterelnöként is hivatalos személynek számít, ugyanis a hivatalos személy fogalmába mind a korábbi Btk., mind a 2013 óta hatályos Btk. alapján az országgyűlési képviselők egyaránt, és a mindenkori miniszterelnök is beletartozik. A Büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX., valamint a Büntető Törvénykönyvről szóló törvények ugyanis így fogalmaznak: a Be. 171.§ (2) bekezdése alapján: "A hatóság tagja és a hivatalos személy, továbbá, ha külön törvény előírja, a köztestület köteles a hatáskörében tudomására jutott bűncselekményt – ha az elkövető ismert, annak megjelölésével – feljelenteni."

Bűncselekmény is fölmerül

Vagyis elvben minden hivatalos személynek, és minden hatóság tagjának kötelessége a bűncselekmények feljelentése, feltéve ha az a hatáskörében történt. Márpedig beruházásokról Magyarországon rendre kormányelőterjesztésre, kormányhatározatokban döntenek, és 2004 és 2009 között Gyurcsány Ferenc volt Magyarország kormányának, mint a végrehajtó hatalom általános szervének vezetője, vagyis a miniszterelnök.

A konkrét elszólás ügyében azonban felvethető a vesztegetés feljelentésének elmulasztása, ami az akkori Btk. alapján, amikor Gyurcsány Ferenc még miniszterelnök volt, már bűncselekménynek minősült.