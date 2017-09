A Soros-terv egész Európát veszélyezteti

A kormánypárti képviselőcsoport kihelyezett ülésén azért kérte a kormányt, hogy tartson nemzeti konzultációt a Soros-tervről, mert az egész Európát és benne Magyarországot is veszélyezteti -mondta Halász János, a Fidesz frakciószóvivője velencei sajtótájékoztatóján, emlékeztetve a kvótaperben született európai bírósági döntésre, amely "megnyitotta az ajtót a Soros-terv végrehajtása előtt".

Nem valósulhat meg Magyarországon a veszélyes Soros-terv, és a Fidesz-frakció szeretné, ha minden magyar értesülne és véleményt mondhatna róla - közölte a politikus.

Brüsszel a bírósági ítélet után azonnal megragadta az alkalmat, és "gyorsuló tempóban kezdenek hozzá a Soros-terv végrehajtásához", felgyorsították a betelepítést, amelyet állandóvá akarnak tenni - fogalmazott.

Halász János közölte, hogy ezek a törekvések pontosan olyanok, mint a Soros György által felvázolt terv, amelynek része évi egymillió migráns behozatala Európába, a kerítések lebontása, a bevándorlók kötelező szétosztása a tagállamok között és a migránsok 9 millió forintos pénzügyi támogatása.

Az ellenzék hiába tagadja a Soros-tervet

A frakciószóvivő kifogásolta, hogy az ellenzék szerint nincs is Soros-terv. Ezzel kapcsolatban megjegyezte: két éve arról beszélt az ellenzék, nincs bevándorlás, egy éve pedig a kvótáról nyilatkoztak ugyanígy.Ezzel szemben bevándorlás is volt, a kvótáról brüsszeli döntés született, most pedig Brüsszelben a Soros-terv végrehajtásán dolgoznak, ezt "a vak is látja" - mondta.

Kijelentette: "minden eszközzel küzdeni fogunk a Soros-terv megvalósítása ellen", amihez szükség van az emberek véleményére, ezért is fontos a konzultáció.

Az Európai Bíróság döntése ellentétes a biztonsággal

A frakcióülésen - amely péntekig tart - a kvótaperről előadó Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szavaiból Halász János azt idézte, hogy az Európai Bíróság döntése felháborító, ellentétes az európai értékekkel és biztonsággal.

A Fidesz-KDNP-frakció támogatásáról biztosította a kormányt abban, hogy minden eszközzel küzdjön azért, hogy továbbra se lehessen a magyarok feje felett dönteni - közölte.

Pintér Sándor belügyminiszter tájékoztatójából az derült ki - folytatta -, hogy a migráció ma egy valós veszély, a terrorizmus és a bevándorlás között pedig világos az összefüggés, az elmúlt évek európai terrorcselekményeinek elkövetői vagy azok szülei mindannyian migránsháttérrel rendelkeztek.

A frakcióülés ezért megállapította: küzdeni kell a migráció és a kötelező betelepítés ellen, amihez fontos eszköz a nemzeti konzultáció - mondta.