Mai Momentum-égés: a saját sajtótájékoztatójukról zavarták el őket

A teljes széthullás jeleit mutatja napról napra a balliberális értelmiségi körök legújabb reménysége, a Momentum Mozgalom. Egy nappal azután, hogy kiderült, pénzügyi igazgatójuk, Szauer Tamás otthagyta a szervezetet, Fekete-Győr alakulata olyan amatőr hibát követett el, ami az alsóosztályos gimnazisták körében is kínos volna, nem hogy egy parlamentbe készülő "párt" esetében. Ugyanis, sikerült azt a bravúrt végrehajtaniuk, hogy elfelejtettek engedélyt kérni a sajtótájékoztatójuk helyszínéül szolgáló kávézó tulajdonosától politikai rendezvény megtartására. Mindez Veszprémben, Simicska Lajos városában történt, lehet, hogy a Momentum úgy gondolta, ott nekik mindent lehet, hiszen a kormányt támadják.

A Pesti Srácok írta meg, hogy Dukán András, a Momentum Mozgalom országos elnökségi tagja, Benedek Szilveszter, Veszprém megyei elnök, Meződi János, megyei általános alelnök és Baán Barnabás, megyei kommunikációs alelnök készült sajtótájékoztatót tartani a veszprémi Hangvilla kávézóban, amikor legnagyobb megdöbbenésükre megjelent Bélafi László, a komplexum tulajdoni jogát bíró Swing-Swing Kft. ügyvezetője. A tulajdonos olyan kérdést tett fel a meglepett momentumosoknak, amire hebegés-habogás volt a válasz: van-e engedélyük politikai rendezvény megtartására az épületben? Az amúgy nem nehéz kérdésre Dukánék teljesen összezavarodtak, és annyit tudtak csak mondani, hogy foglaltak asztalt. Bélafi László nem értékelte a MoMo-s jogértelemzést és a következőképpen zárta le a vitát: de uraim, maguk egy párt, ezt egy szóval sem mondták, hogy politikai célú sajtótájékoztatóhoz kérnek helyet. Ez magánterület, nem a nappalijuk, vagy az irodájuk Mindezt az újságírók és kamerák kereszttüzében sikerült produkálniuk a párt prominenseinek, ha már beégünk, akkor teljesen égjünk be alapon.

Dobbantott a pénzügyi igazgató, gazdasági szakember nélkül maradt a Momentum

Kereken egy nappal ezelőtt jött a hír, hogy távozott a Momentum pénzügyi igazgatója, Szauer Tamás. Információnk szerint személyes okokból nyújtotta be a lemondását a Fekete-Győr András vezette elnökségnek, akárcsak a párt korábbi alelnökei, Pottyondy Edina és Kádár Barnabás. Értesüléseink szerint azonban a személyes okokon túl távozásában az is közrejátszhatott, hogy a párt pénzügyei körül sem volt minden rendben. Az ex-pénzügyi igazgató azért is lehet érzékeny veszteség a balliberális szervezetnek, mert édesapja az a Szauer Péter, aki a kormány-ellenes propagandát maximális fordulatszámon pörgető HVG kiadójának tulajdonos-vezérigazgatója, és így fontos médiakapcsolatoktól eshetnek el.

Öt elnökségi tagból kettő fordított hátat a pártnak, a hivatalos kommunikáció szerint ők is személyes okokból mentek el

A szétesés jelei már augusztus elején mutatkoztak, amikor két alelnök is lemondott: először Pottyondy Edina, rá néhány napra pedig Kádár Barnabás hagyta faképnél a párt elnökségét. Úgy látszik a Momentumban bevett szokás, ha valaki lelép, akkor azt kell kommunikálni, hogy az illető személyes ok miatt hagyja ott Fekete-Győréket. Magyarázat ide, magyarázat oda öt elnökségi tagból kettő visszaadta mandátumát, ezzel megágyazva a szervezeti konfliktusoknak, és a párt lejtmenetének.

Zavaros ügyekben nincs hiány Fekete-Győréknél

A Momentum szétesése mögött - ahogy korábban ezt az Origo már megírta - a baloldali és liberális pártokhoz való viszonyulásról szóló vita állhat. Közben egymást érik a botrányok. A Momentum ugyanis cseppet sem az átláthatóság híve. Sokáig titkolóztak azzal kapcsolatban, hogy miből fizették a nyári fesztiváljukat, majd a végül kiszenvedett magyarázat sem volt túl meggyőző. Miután pedig megírtuk, hogy milyen kínos körülmények között fulladt kolosszális kudarcba a Putyin-látogatásra tervezett akciójuk, egészen példátlan módon az adatvédelmi biztosnál könyörögtek egy beadvánnyal, hogy a sajtószabadságot lábbal tiporva csapjon le a szerkesztőségünkre. Péterfalvi Attila persze elhajtotta őket.

Fiatal a párt, de már most olyan hosszú a botránykrónikájuk, hogy azt más pártok is megirigyelnék

A Momentumtól korábban sem álltak távol a különféle botrányok. Miután megfúrták a budapesti olimpiát, egyik vezetőjükről, Hajnal Miklósról kiderült, hogy 12 millió forintos kisvállalkozási támogatásával nem tudott elszámolni. Egy másik vezetőjük a vidéki embereket szidta ocsmány stílusban, az összevissza beszélő Soproni Tamás pedig az Echo TV-ben trágárkodott.

Több Momentum-vezetőről az derült ki, hogy amikor még előző mozgalmi életükből próbáltak pénzt szerezni, éppen hallgatói önkormányzati vezetők voltak, akkor ebből milliókhoz jutottak. Elnökük, Fekete-Győr András betört az Origo szerkesztőségébe, mert nem tetszett nekik, hogy pénzügyi botrányairól írtunk.