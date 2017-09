A 888.hu írta meg, hogy a "Független Diákparlament" gimnazistái péntekre terveznek egy meglehetősen agresszív megmozdulást, aminek keretében blokád alá vennék az Emberi Erőforrások Minisztériumát. Az akció lelepleződött, a szervezők és a résztvevők névsora nyilvánosságra került.

A Független Diákparlamentet 2014-ben alapították meg, és nagyon úgy néz ki, hogy ennek a szervezetnek az álcája mögé bújva ágyaznak meg az őszi baloldali tüntetéshullámnak. A szervezetet jellemzően elit iskolák diákjai alkotják. Eszközként felhasználva őket, első akciójukat szeptember 15-én készülnek megtartani az EMMI és a kormány ellen.

Ragasztóanyaggal, cipősdobozzal és Pink Floyd-al mennének neki az EMMI-nek

A 888.hu által elcsípett Facebook-esemény részletesen leírja a diákok terveit. E szerint falat terveznek építeni az EMMI elé, amit a Pink Floyd Another Brick in the Wall című számának éneklése közben le is bontanának. Az sajnos nem derül ki, hogy pontosan miért akarnak tüntetni a felháborodott gimnazisták, csupán sejtelmesen utalnak arra, hogy korábban a minisztérium nem fogadta el valamelyik javaslatukat. Úgy látszik, ez rendkívül megviselte őket, és gyors szervezkedésbe kezdtek: egy a korábbi diáktüntetésekre erősen hajazó performansszal indítanak.

Csak nevében független a Diákparlament

A 888.hu úgy tudja, hogy a „Pukli-éra egyik nyúlványaként létrejövő Független Diákparlamentről már korábban kiderült, hogy a Hallgatói Hálózat ifjúsági csapatából nőtte ki magát". Árulkodó, hogy a felbőszült gimnazisták a CEU-tól indulnának és az Akadémia utcai EMMI székháza elé építenének falat. Ha valaki követi a Diákparlament pályafutását, akkor ebben semmi meglepő nincs, hiszen honlapjukon fellelhető közleményükben rendre kiálltak a Soros-egyetem mellett. Szerintük ugyanis Magyarországon a nemzetközi rangsorok alapján a Soros-egyetem az egyik legjobb felsőoktatási intézmény, "mely szakmai kiválóságán kívül nyitottságával, kiemelkedő humanizmusával és nemzetközi kapcsolataival is kitűnik, ezáltal egyedülálló értéket képvisel."

Újabb csapás a függetlenség álcájának, hogy a szervezet egyik tagjáról korábban bebizonyosodott, hogy szerepet vállalt a Hallgatói Hálózatban, ami nem mellékesen Soros Györgyhöz és Bajnai Gordonhoz köthető. Korábban rendszeresen részt vett kormányellenes demonstrációkon, ráadásul a rendőrség elő is állította.