Az olimpiai csapat támogatására jött létre 70 éve a Totó

Idén ünnepli 70. születésnapját a totó. A Totó játék árusítása 1947-ben indult, az angol Góltotó mintájára, azzal a céllal, hogy a magyar csapat kijuthasson az 1948-as londoni olimpiára. A Totó bevezetésekor a nyereséget közvetlenül a magyar sport támogatására fordították és a mai napig a teljes adóbevétellel a magyar sportot támogatják. 2016-ban a Szerencsejáték Zrt. a bevételeiből összesen 8,7 milliárd forinttal támogatta a magyar sportot.

Megérte

A Totót először csak a fővárosban és hét vidéki nagyvárosban árusították. Egy szelvény 3 Ft 30 fillérbe került, ebből 30 fillért tettek a sportalapba, amiből kiutazhatott az akkori csapat az olimpiára. Megérte, hiszen a magyar csapat 28 érmet szerzett, ebből 10 aranyat, 5 ezüstöt és 13 bronzérmet. A Totó totalizatőri rendszerű játék, vagyis a főnyereménye hétről hétre halmozódik. A kezdetekben csak magyar labdarúgó mérkőzésekre lehetett fogadni, később – alkalmanként – kézilabda mérkőzések és kerékpár versenyek is bekerültek a kínálatba.

1953. november 25. fontos dátum a totó szempontjából. Az akkor megrendezett legendás angol-magyar labdarúgó mérkőzés hatására a Totó iránti érdeklődés kiugróan megemelkedett. Másik érdekes dátum és egyben történelmi jelentőség a totó életében 1956. október 23. Ezen a napon kapta kézhez Radspiller Béla Gyula a Totó addigi legnagyobb nyereményét, azaz 648 789 forintot, ami reálértéken mai napig is az egyik legnagyobb nyeremény, amit valaki a Totón nyert (az inflációt beleszámolva ez majdnem 40 millió forintnak felelne meg ma). Az angol mintára kialakított, 12-es főmérkőzéses Totó játékot 1964-ben 13 + 1-es struktúrára alakították át.

Ma is a sport támogatása a cél

A '90-es évektől fokozatosan épült ki a gépi fogadások infrastruktúrája, ezáltal biztonságosabbak lettek a fogadások a Totóban is és lehetővé vált a szombati játék is. Új sportfogadási lehetőségek is megjelentek, mint a Góltotó, majd a Tippmix és a TippmixPro. A 2013-ban elért több, mint 57 milliós főnyeremény a mai napig is rekord a Totó történetében.

Napjainkban a Szerencsejáték Zrt. sportfogadási kínálatában már hetente 20 sportágra lehet fogadni, és ezeken belül kb. 2000 darab eseményre. A Totó és a Góltotó játékadója teljes egészében a Sportalapba folyik be. A Tippmix és a TippmixPro játékadójának a fele szintén a Sportalapot gazdagítja, a többi játék játékadójának 12%-a is szintén a sport támogatását szolgálja. 2016-ban a Szerencsejáték Zrt. a bevételeiből összesen 8,7 milliárd forinttal támogatta a magyar sportot.

Akikre büszkék vagyunk

A Totó születésnapja alkalmából a Szerencsejáték Zrt. egy felmérést készített a játékosaik körében, hogy kiderüljön, mit gondolnak a magyarok a sportolóink teljesítményéről és kik azok, akikre igazán büszkék vagyunk. Ebből kiderül, számunkra a magyar sportsikerek leginkább azért fontosak, mert példaképül szolgálnak, emellett pedig a fiatalokat is ösztönözhetik a sportolásra. Nem elhanyagolható persze, hogy növelik a nemzeti összetartozás érzését és a közös szurkolás élménye is fontos szempont.

A megkérdezettek szerint az elmúlt 120 év 5 legkiemelkedőbb magyar sportsikere:

Egerszegi Krisztina 5 olimpiai aranyérme

Az Aranycsapat 6:3-as londoni győzelme

Hosszú Katinka 3 olimpiai aranyérme

A Kemény Dénes vezette magyar vízilabda-válogatott egymást követő három olimpiai aranyérme

Papp László 3 olimpiai aranyérme

Női sportolóink, akikre a legbüszkébbek vagyunk, a megkérdezett játékosok szerint sorrendben:

Hosszú Katinka (úszó)

Kozák Danuta (kajakozó)

Egerszegi Krisztina (úszó)

Görbicz Anita (kézilabdázó)

Márton Anita (súlylökő)

Férfi sportolóink pedig:

Cseh László (úszó)

Szilágyi Áron (kardvívó)

Berki Krisztián (tornász)

Baji Balázs (gátfutó)

Gyurta Dániel (úszó)

Csapataink:

férfi vízilabda válogatott

kajak - kenu válogatott

Győri Audi ETO KC (női kézilabdacsapat)

Telekom Veszprém KC (férfi kézilabdacsapat)

női vízilabda válogatott

A válaszadók szerint a személyes kvalitásokon kívül (kitartás, szorgalom, tehetség/adottság) a legfontosabb tényező a sportolók sikerességében a megfelelő anyagi háttér és a lakosság fele egyöntetűen azt gondolja, hogy a sport támogatása az állam, illetve az állami tulajdonban lévő vállalatok kötelessége és feladata.