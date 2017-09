Megint a nyugdíjasokat védő újságírókra támadt a Jobbik

Ismét a Ripostra támadt a Jobbik tévéje, zaklatták munkatársaikat - sőt, az irodaházban dolgozó egyéb cégek alkalmazottait is - de ezúttal Vona testőrének főnöke, Kisberk Szabolcs érkezett. Most is illegálisan hatoltak be az épületbe, a besurranó tolvajok módszereit alkalmazva - írja a lap. A botrány előzménye, hogy Jobbik tévéje megalázott egy nyugdíjast, mert Vona Gábort bírálta, a Ripost pedig megírta.