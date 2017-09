Már egyedül eszik és öltözik Burkus Vanessza

Már egyedül eszik és öltözködik Burkus Vanessza, akinek két hónappal ezelőtt volt súlyos autóbalesete Bulgáriában – hangzott el a Tényekben, a TV2 hírműsorában. Sokáig az is kétséges volt, hogy egyáltalán magához tér. Néhány napja azonban megtörtént a csoda: Vanessza felébredt az éber kómából.

A lány a karambol óta kómában feküdt, aztán egyik napról a másikra hirtelen jelentős javulást vettek észre rajta az orvosok – hangzott el a Tényekben. Néhány napja felébredt, és hihetetlen gyorsasággal gyógyult – ma már egyedül öltözködik és eszik. A 19 éves Vanesszának még vannak memóriazavarai, de a családja bizakodó, ugyanis napról napra látványosan jobban van.

Vanesszát a karambol után csupán életben tartották Bulgáriában. Miután hazahozták, kiderült, hogy baktériumok támadták meg a szervezetét, és tüdőgyulladása is van. Az is kérdéses volt hetekig, hogy felébred-e a kómából. A lány azóta már beszél is, édesapja szerint viszont vannak még apróbb memóriazavarai. A Tényeknek azt nyilatkozta, hogy vannak dolgok, amelyekre már tud válaszolni, de vannak olyanok is, amelykre nem. Nem tudja például, hogy most hol van, és a balesetre sem emlékszik. Bár egyedül eszik, de csak pépes ételt tud fogyasztani. Ez hatalmas javulás ahhoz képest, hogy hetekig kómában volt, és csak néhány napja ébredt fel.

Vanessza azért ment Bulgáriába két hónappal ezelőtt, hogy meglátogassa idegenvezető barátját. Az autópályán viszont lerobbant a kocsijuk. Még ki se tudtak szállni, amikor egy másik kocsi hatalmas sebességgel beléjük rohant.