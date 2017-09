2018 végén kezdődhet a legmagasabb toronyház építése

Pár napja a Magyar Időkben megjelent publicisztikájában fejtette ki véleményét Fegyverneky Sándor, volt országos főépítész a Kopaszi-gáton két éven belül megépítendő toronyházról. Fegyverneky az Origónak elmondta, hogy a főváros leendő legmagasabb irodaházának tervei pár hét múlva lesznek publikusak.

Évtizedek óta olvasom, hallgatom általam tisztelt és szeretett generációtársaim változatlan véleményét. Nem volt elég Mohács, nekünk már magasház kell? - kezdi a Magyar Időkben megjelent írását Fegyverneky Sándor, korábbi országos főépítész. Megjegyzi, hogy anno az Eiffel-tornyot is rengetegen ellenezték,

ma pedig Párizs büszkesége, és nem utolsó sorban a városnak komoly bevételeket produkáló turistalátványosság.

Persze nálunk, ahogy Fegyverneky Sándor fogalmazott, a "kis magyar magasház" esetében ilyesmiről szó sincs, hisz olyan helyen épülhet meg, amennyiben megépül, ahol egyáltalán nem lesz szem előtt, azaz látványban nem zavarhat senkit. Sem a budapestieket, sem a turistákat, de még a magasházakat évek óta zsigerből ellenző szakembereket sem.

"Zavarja-e Budapest város összképét, ha néhány építmény (ház, víztorony, kémény) magasabb az átlagnál? Lett-e már valaki rosszul a SOTE toronyháza megpillantásakor a Nagyvárad téren? Észrevette-e valaki is a műemléki belváros közepén a Kossuth Lajos utca–Szép utca sarkán az évtizedek óta kimagasló 14 emeletes toronyházat? Szinte látom már a következő népszavazási kezdeményezést: Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarországon ne épüljön semmi, ami nagy? Ne épüljön világkiállítás, stadion, múzeumi negyed, atomerőmű, vizes vb, magasház. Merjünk kicsik lenni! És ha mi nem merünk kicsik lenni, mert a Fővárosi Közgyűlés elfogadta, a kormány támogatja, próbáljuk meg, hátha külföldi szakértők majd mernek."

- fejti ki írásában véleményét Fegyverneky Sándor, aki hozzáteszi:

"Most épp ezen vitatkozom régi kollégáimmal és szeretteimmel. Finta József magasháza tizenhat éve a Róbert Károly körút–Váci út sarkára nem volt jó a kollégáknak, ez a mostani sem. Igaza van mindenkinek, hogy megbeszélve többet tudnánk a magasházak természetéről. Ha nem nélkülünk, hanem egyetértésünkkel történne sok minden, az jobb lehetne. Akkor persze az Eiffel-torony sem a teljes párizsi humán értelmiség heves tiltakozása ellenében épült volna fel. Az ellenérvek: magamutogató, vasszörnyeteg, csekély közhasznúság, tönkreteszi a város közepén a városképet. Vajon az UNESCO, amelynek székhelye Párizs, hogyan nyilatkozott volna a mára már turisták millióit fogadó ikonikus toronyról? Kell-e izgulnunk most, vagy nem fogalmaz meg kritikát és nálunk is elkezdődhet egy építési innovációs korszak a világörökségi területen kívül? Megkezdődhet-e az első „kis" magyar magasház építése? (A Lánchíd pesti hídfőjéből nézve pont akkora, mint az Erzsébet híd pilonja.) Avagy sikerül elérni, hogy valami újra NE ÉPÜLJÖN meg?"

Fegyverneky Sándor az Origónak elmondta, hogy a kormány korábban nemzetgazdaságilag kiemelt beruházásnak nyilvánította a "BudaPart - Kopaszi-gát" fejlesztését. A korábbi országos főépítész emlékeztetett rá, hogy 2016 végén ennek kapcsán a Fővárosi Közgyűlés módosította Budapest településszerkezeti tervét és rendezési szabályzatát is.

Ahogy arról az Origo korábban már beszámolt, a terület fejlesztői valóságos városrészt, lakónegyedet terveznek, ami nem csak egy hely lesz, ahol sokan laknak, és ahová legalább annyian járnak dolgozni. Olyan negyedet terveznek, ahová az emberek eljárnak kikapcsolódni, szórakozni, eltölteni a szabadidejüket.

Ennek a komplett projektnek a legfőbb eleme egy 120 méteres toronyház megépítése, ami a tervek szerint irodaházként funkcionál majd.

Fegyverneky Sándor elmondta: A Kopaszi-gát mellett egyedülállóan gondos tervezés-előkészítés mellett egy lakó- és irodaépületekben gazdag és számos szolgáltatást nyújtó új városrész épül egy mindeddig üres telken. Ennek a helyét a városszerkezetben egy függőleges hangsúllyal, egy körülbelül 30 emeletes toronyházzal javasolták megjelölni a dán Adept tervezői.

A több mint 100 méter magas irodaház konkrét tervei két-három hét múlva lesznek publikusak. Ezt követően indul az engedélyezési eljárás a Budapesti Kormányhivatalnál.

Fegyverneky szerint, ha minden ütemtervszerűen megy, akkor Budapest leendő legmagasabb toronyházának építése 2018 végén kezdődhet el.

A volt országos főépítész azt is elmondta az Origónak, hogy pár hét múlva Budapestre jönnek az UNESCO Világörökség Bizottságának szakemberei. Személyesen is meggyőződhetnek majd arról, hogy a Kopaszi-gátnál megépítendő toronyház sem látványban, sem másként nem veszélyezteti majd a budapesti " Duna-parti látvány" világörökségi területet. (Ez a terület a Margit híd déli csücskétől a Petőfi hídig tart)

Fegyverneky Sándor hozzátette: nem titok, hogy a 120 méteres toronyházat több szakmabeli kollégája is ellenzi. Így például Körmendy Imre, a Magyar Urbanisztikai Társaság elnöke, vagy Schneller István Budapest volt főépítésze. Ezzel kapcsolatban a volt országos főépítész a következőket írta a Magyar Időkben megjelent cikkében:

"Ha majd meglátjuk, hogy az építészek milyen formájú, anyagminőségű toronyházat terveztek, ha kiderül, hogyan illeszkedik a környezetébe, felmehetünk-e a tetejére, ha megtudjuk a fiatalok véleményét, majd akkor vitázzunk tovább! Az építészeti minőség nem függ az épület magasságától. Egy alacsony ház is lehet silány, városképbe nem illeszkedő. Addig pedig, kedves véleményezők, fogalmazzanak pontosabban. Mondják azt, hogy szokatlan, nem értik, nem ismerik, hogy innen nézve kilóg a képből, vagy egyszerűen nem tetszik. De ne mondják, hogy lerombolja a városképet, hogy ártalmas a városnak az a „kis" valami a Gellérthegyen is túl."

Fegyverneky szerint a magasház az építés űrtechnológiája. Különleges anyagokkal, különleges megoldásokkal épül.

A rendszerváltáskor azt reméltük, egyszer utolérjük az osztrák fővárost. Bécs körutas városszerkezete, építészeti értékei, stílusa minden város közül a legjobban hasonlít Budapestre. Bécsben ma 27, száz méternél magasabb ház tornyosodik, közöttük 220, 171 és 140 méter magas épületekkel. A városban jelenleg tíz további magasház áll tervezés, illetve építés alatt.

- írta cikkében Fegyverneky Sándor, aki azt a következővel zárta: