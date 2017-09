A kormány elutasítja a Soros-terv egymillió migránsra vonatkozó pontját

A kormány elutasítja a Soros-terv egyik legfontosabb pontját, azt, hogy Európa évente egymillió bevándorlót fogadjon be - jelentette ki Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára keddi budapesti sajtótájékoztatóján.

Ezt a tervet a kormány a leghatározottabban elutasítja, mert nem szeretnénk, ha Magyarország bevándorlóországgá válna. Tudomásul vesszük, ha más országok ezt az utat választják, de nem szeretnénk, ha ránk is ezt az utat kényszerítenék - tette hozzá.

Közölte, hogy a kabinet a "Soros-tervről" szóló nemzeti konzultáció elindulása előtt ismerteti a milliárdos üzletember javaslatának legfontosabb részleteit.

A kormány álláspontja szerint a bevándorlás nem lehetőség, hanem kockázat, ezért a korlátlan beengedés helyett a határok védelmére kell összpontosítani - mondta Dömötör Csaba.

Hozzátette: mivel az elmúlt hónapokban, években nyilvánvalóvá vált, hogy ebben a küzdelemben az ellenzéki pártokra nem számíthatnak, ezért fordulnak újra a magyar állampolgárokhoz, a véleményüket és támogatásukat kérik a jövőbeni cselekvéshez.

Az EB szerint Európának 70 millió migránsra van szüksége

Dömötör Csaba kifejtette, Soros György több részletben mutatta be elképzeléseit, és ezt írásba is adta.

A milliárdos ezt a javaslatát a Project Syndicate oldalon közzé is tette - tette hozzá az államtitkár.

A milliós betelepítésre vonatkozó javaslatakor azzal érvelt, hogy így lehetne kezelni az európai munkaerőhiányt és a demográfiai problémákat. A kormány ezzel szemben ezeket a problémákat nem bevándorlással, hanem a családok fokozott támogatásával és megerősítésével szeretné megoldani - jelentette ki a politikus, aki szerint a milliárdos javaslatai mellett több okból sem lehet elmenni szó nélkül: már csak azért sem, mert - mert mint mondta - az európai uniós intézményekben ezek a gondolatok "nagyon is termékeny talajra hullanak" és "elhibázott döntésekhez vezetnek".

Példaként említette, hogy az Európai Bizottság bevándorlásért felelős biztosa úgy nyilatkozott, hogy Európának a következő két évtizedben 70 millió bevándorlóra lesz szüksége. Márciusban azt mondta, hogy rövidebb távon ez 6 millió bevándorlót jelent - közölte Dömötör Csaba.

Az EP szorgalmazza a legális bevándorlási útvonalak létrehozását

Hozzátette: ez a gondolat az Európai Parlament állásfoglalásában is "visszaköszön". Az EP egy április határozatban szorgalmazta a legális bevándorlási útvonalak létrehozását.

Dömötör Csaba úgy fogalmazott: "évszázadok óta nem volt arra példa, hogy Európa tárva-nyitva hagyja kapuit, határait. Mi tudomásul vesszük, ha mások ebben lehetőséget látnak, de azt ne várják el Magyarország ennek minden kulturális, gazdasági és biztonsági kockázatát nyakába vegye.

Mihamarabb el akarják indítani a nemzeti konzultációt

Ez a kérdéskör a fentiek miatt kiemelt helyet kap majd a rövidesen induló konzultációban - közölte.

Kérdésekre válaszolva Dömötör Csaba elmondta: minél hamarabb el kívánják indítani a nemzeti konzultációt, a költségek nagyságrendje hasonló lesz a korábbiakéhoz. Ugyanakkor - mint megjegyezte - ez azon is múlik, hogy mennyien vesznek majd részt a konzultációban.

A szükséges források rendelkezésre állnak, új források bevonására nincsen szükség - közölte.Dömötör Csaba azt mondta, ha több millió ember egy irányban nyilvánítja ki a véleményét, akkor az minden politikai szereplőt kötelez Magyarországon.

Kitért arra is, hogy Magyarország "most egy erős politikai nyomásgyakorlás alatt van. Különböző eszközökkel próbálják a torkunkon lenyomni többek között a kötelező kvótát: jogi eszközökkel, bírósági ítélettel, sokan az uniós forrásokat is összefüggésbe hozzák a kvótaprogram bevezetésével".

Dömötör Csaba hangsúlyozta: erre méltó válasz lenne, ha sokan vennének részt a konzultációban, és elutasítanák a Soros féle a javaslatokat.