Demcsák Zsuzsa az unalomig ismert trükkel próbálkozik

Az ATV műsorvezetője a közösségi oldalán próbálta meg elmagyarázni, hogy miért tűnt teljesen részegnek a pénteki Startban, miközben Szanyi Tibor szocialista politikust kérdezgette. Nem tévedtünk sokat, amikor előzetesen süketelésre tippeltünk, Demcsák ugyanis most kvázi azzal védekezett, hogy összeesküdött ellene a világ, hiszen nem elég, hogy évek óta nem pihent, szeptemberben a tanév is megkezdődött, és még a magánéletében is fordulatok álltak be. A csatorna - egyébként dícséretes módon - mindenesetre levette a képernyőről a műsorvezetőt addig, amíg ki nem derül, hogy pontosan mi történt.