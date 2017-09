A bíróság által megrótt Herényi Károly is jelentkezett a Jobbiknál

Fordulatos napjai vannak az ex-MDF-es Herényi Károlynak. Pár napja az ATV stúdiójában jelentette be, hogy akár a Jobbikkal is együttműködne, kedden pedig Gyurcsány Ferenc társaságában kísérte el Császy Zsoltot, az MNV Zrt. volt értékesítési igazgatóját a börtönbe. Aki ismeri Herényi politikai kacskaringóit, az nem lepődik meg ezen, azonban az érdekes ellenzéki mozgások fényében felmerül a gyanú, hogy ez a megnyilvánulás akár a nagy ellenzéki összefogás kezdetét is jelentheti, amiben a Jobbiknak kulcsszerepe lehet.

Herényi Károly páratlan karriert futott be a rendszerváltás utáni magyar politikai történelemben, hiszen nála csak igen kevesen változtatták meg gyakrabban a politikai véleményüket. A konzervatív MDF-ben kezdett, az alapítást követően lépett be a pártba, és szépen lépett egyre feljebb a képzeletbeli ranglétrán. 1998 és 2010 között országgyűlési képviselő volt, és Dávid Ibolya szövetségeseként kulcsszerepet játszott a párt balratolódásában. A Fidesz kétharmados győzelmével kikerült a parlamentből, és a balliberális pártok környékén jelent meg. Többször is részt vett a baloldal szellemi holdudvarának szervezett Farkásházy-féle balatonszárszói találkozón, Lendvai Ildikóval közös könyve jelent meg, Csendes ulti címen. 2016-ban pedig jogerősen bűnösnek mondta ki társtettesként elkövetett kényszerítésben Herényit a Fővárosi Törvényszék, és megrovásban részesítette. Ha mindez nem volna elég, akkor kedden Gyurcsány Ferenc társaságában kísérte börtönbe Császy Zsoltot, az MNV Zrt. volt értékesítési igazgatóját.

Herényi „természetesen együttműködne a Jobbikkal”

Az ATV Egyenes beszéd című műsorában most éppen az újjáalakult Kisgazdapárt kommunikációs igazgatójaként bukkant fel, ahol elég meredek kijelentéseket tett. Amikor a beszélgetésben a politikai együttműködésről kérdezték, egy kis kitérő után rátért a lényegre: ha a Jobbik segít, akkor a Jobbikkal. Ha a Jobbik valamely programpontunkat jónak vélné, akkor abban természetesen együttműködnénk velük”. Még nem lehet tudni, hogy Vona Gábor legalább szavak szintjén elhatárolódik-e Herényitől. Az viszont biztos, hogy nem ez volt az első eset, hogy egy balliberális értelmiségi helyesli a Jobbikkal való kooperálást.

Heller Ágnes felvetette: mi lenne, ha együttműködne a baloldal Vonáékkal

Az év elején Heller Ágnes, lukácsista filozófus nyilatkozta szintén az ATV-nek: összefogás akkor lehet, ha mind a két fél akarja. Számszerűen mindenképpen igaz, hogy ha együtt lépnének fel a Fidesszel szemben, akkor megvernék. Nem lenne rossz, ha megtennék, de ha nem akarják, ne tegyék”.