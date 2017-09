Zsidózó vicceken röhögnek, Simicskát főnöknek hívják a jobbikosok

Ahogy tegnap megírtuk, Vona Gábor pártbeli ellenfelei becsempészték a Ripost munkatársait a Jobbik háromnapos frakcióülésére, a siófoki Panoráma Hotelbe. Az újság most újabb fejleményekről számol be. Szerintük meglehetősen nagy a káosz a párton belül: a pártelnökre a háta mögött rálegyintettek, kinevetik, vannak, akik erőteljesen kritizálták Simicska Lajos milliárdos üzletember színre lépését, mások főnöknek hívták. A Ripost szerint a Jobbik zárt berkeken belül semmit nem változott, zsidókon és nyugdíjasokon élcelődtek. A lap a történet folytatását ígérte.

A lap munkatársai elmondásuk szerint karnyújtásnyira ültek a Jobbik-vezértől, így sok mindent láttak, hallottak. Ebben a pártelnök belső kritikusai segítettek nekik: „ők súgtak, segítettek, adtak tanácsokat még az étteremben asztalt is foglaltak, közvetlenül a pártelnöki asztal mellett, hogy mindent lássunk és halljunk, egyéb lehetőségekről nem is beszélve."

Vona tekintélye erősen megcsappant, belső ellenzéke alakult ki

A pártvezetés látszólag nagyon magabiztos a választási esélyeket és az új politikai irányvonal sikerességét illetően, azonban a párt középvezetői szintjében hatalmas feszültségek vannak. A lap szerint a jelenlegi vezetéssel szemben kialakult egy erős ellenzék, ők már a Vona utáni korszakra készülnek. Szerintük a párt első embere a választásokon meg fog bukni, továbbra sem tudják elfogadni, hogy elvette a „párt lelkét". Számukra visszatetsző, hogy a szervezet vezetői továbbra is a sikerpropagandát hirdetik, és nem hajlandóak a valós problémákkal foglalkozni. A Ripost munkatársai meglepődtek azon, hogy sok jobbikos szemében erősen megcsappant Vona tekintélye, egyikük a háta mögött rálegyintett. A frakcióülésen történt mozgások alapján jól látszott, hogy a pártelnök egyik legbizalmasabb embere továbbra is Szabó Gábor, pártigazgató. A Jobbik egyik legbefolyásosabb politikusa minden ebédnél és vacsoránál Vona Gábor asztalánál ült, és folyamatosan cserélték az információkat.

Jó hangulatban telt a Jobbik frakcióülése: Lajos, a „Főnök", zsidó viccek, ökör nyugdíjasok

Nyilvánosan továbbra is tagadja a Jobbik, hogy bármi köze lenne Simicska Lajos, milliárdos üzletemberhez, azonban a Ripost beszámolója szerint ez most alaposan megdőlt. A pártelnök közelében azt hallgatták a lap újságírói, hogy mit „ígért a Lajos", „mit kért a Lajos", "mi nem tetszik a Főnöknek", az volt a benyomásuk, hogy már magától értetődően Főnöknek hívják egymás között.

A párt politikusai, ha a nyilvánosságtól el vannak zárva, akkor teljesen másképp viselkednek, mint a kamerák kereszttüzében. Egymás között továbbra is megvetően és gúnyolódva beszélnek a zsidókról, még akkor is, „amikor az ezekkel való politikai egyezkedés, szövetkezés kényszere kerül szóba."

„Ilyenkor mindenki nyeljen egy jó nagyot!" - tanácsolta az egyik jobbikos. A viccelődésnek a másik tárgya a nyugdíjasok voltak, őket „ökröknek" tartották, akik „fröcsögnek, beveszik a fideszes dumát."

A Ripost a történet folytatását ígérte.