A cellából töltenek fel magukról képeket a rabok

Ahogy a világon mindenhol, úgy Magyarországon is egyre nagyobb problémát jelent, hogy okostelefonokat csempésznek be a raboknak a börtönbe. Ők pedig sokszor képeket töltenek fel magukról azzal a közösségi oldalakra.

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága tovább szigorította a biztonsági intézkedéseket, növelte az ellenőrzések gyakoriságát, és többlépcsőssé tette a hozzátartozók által küldött csomagok átvizsgálását. De szigorúbb lett a beléptetési rendszer is.

Mindent megteszünk azért, hogy minimálisra csökkenjen az illegálisan bejutott telefonok száma” - mondta megkeresésünkre Orosz Zoltán, a BvOP szóvivője. Ennek ellenére így is előfordul, hogy bejut egy telefon, amit használ is egy rab, de általában ezt gyorsan megtalálják a rendszeres belső ellenőrzések közben. A hozzátartozók nagyon leleményesek, konzervdobozba, ruházatba rejtve próbálják bejuttatni a tiltott tárgyakat, legutoljára kollégáim egy pingpongütőbe beépített telefont szűrtek ki a csomagok ellenőrzésekor” - mondja Orosz Zoltán. Az is elő szokott fordulni, hogy a rab profilja él a közösségi oldalon, de nem ő frissíti, hanem a hozzátartozói. Erre tipikus példa, amikor boldog új évet kíván a börtönben lévő fogvatartott a hozzátartozóinak, amit valójában a felesége posztol az ő nevében” - magyarázza Orosz Zoltán.

De olyan is előfordult, hogy egy rab tett fel fotót magáról a cellájából.

A jogszabályok szerint a rabok használhatnak telefonokat, de a fogvatartotti mobillal csak hívni lehet, internetezésre, fényképezésre vagy üzenetküldésre nem alkalmas. A mobiltelefonnal csak a számítógépes nyilvántartásban előre rögzített kapcsolattartókat lehet hívni, a hozzájuk rendelt telefonszámokkal.