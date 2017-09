Elsőfokú árvízvédelmi készültség: áradnak a folyók

Elsőfokú árvízvédelmi készültséget rendeltek el Vas megyében a nagy esőzés miatt. Az elmúlt két napban rengeteg eső esett, amitől a Rába vízszintje jelentősen megemelkedett. A rengeteg víz megtelítette a szennyvízhálózat-csatornákat, illetve a csapadékelvezetőt is több nyugat-magyarországi településen.

Összesen mintegy 40 milliméter csapadék hullott Vas megyében, az elmúlt két napban, ahol ettől jelentősen megáradhatnak a folyók.

A Mura valószínűleg holnap a hajnali órákban fog tetőzni. A hullámtéri területeken elöntést okoz majd a folyó, de lakott területeket nem érint. A vízügyes figyelőszolgálat folyamatosan működik, ellenőrzik a kollégáink a zsilipeket, olvassák le a vízmércéket, és most az előrejelzés szerint lakott területeket nem érint majd ez az árhullám"



- nyilatkozta az Országos Vízügyi Főigazgatóság sajtóreferense, Siklós Gabriella, aki hozzátette, azt is, hogy most elsősorban Nyugat-Magyarországon áradnak a folyók.

Siklós Gabriella arról is beszélt, hogy a Mura mellékvíz folyásai duzzadnak meg, így a Kerka-pataknál, a Kebele-pataknál és a Szentgyörgyvölgyi-pataknál

olyan vízállások alakulhatnak ki, amilyen eddig még soha.

Megáradhat a Zala is: Zalaegerszegnél több mint két métert áradt a folyó. Itt még mindig esik az eső a vízgyűjtőterületeken"- teszi hozzá.

Az Országos Vízművek Főigazgatósága szerint elsősorban ezeken a területeken alakulhat ki nagyobb árhullám. A sajtóreferens azt is elmondja, hogy

a Rábán le fog vonulni egy nagyobb árhullám.

Vas megyében több településen is nagy gondot okozott a jelentős mennyiségű csapadék. Szentgotthárdon és Körmenden elsőfokú árvízkészültséget rendeltek el.

A belvíz Körmenden nemcsak a csatornát, hanem a csapadékelvezető-hálózatot is telítette. A tűzoltók itt három szivattyúval szívták ki a vizet, és helyezték át az Északi övárokba.

40 kilométerrel arrébb, Magyarszombatfán a vízelvezető árkok teltek meg.

Tíz lakóház volt veszélyeztetve.

Itt a tűzoltók munkáját a polgárőröknek is segíteni kellett- írja az eloben.hu.

Miután kiszivattyúzták a vizet,

ötszáz homokzsákot és három köbméter homokot hordtak ki

hogy a víz ne öntse el a házakat.

Veleméren a nagy a rengeteg eső miatt a vízelvezető-árkok teltek meg, és átereszek dugultak el. A víz itt két házat veszélyeztetett.

Alsószölnökön a Szölnök-patak lépett ki a medréből, öt házat veszélyeztetve.

Itt mintegy ezer homokzsákra volt szükség az árvíz ellen védekezéshez.

Mosonmagyaróvárnál is levonult egy árhullám a Lajta-patakon, ami a szakemberek szerint holnap tetőzik, és itt is el kell rendelni majd az elsőfokú készültséget.



A Dunán és a Tiszán viszont csak kisebb vízszintemelkedésekre lehet számítani a következő egy hétben.

A Tiszán és a mellékfolyókon is levonulnak majd kisebb árhullámok, de most úgy néz ki, hogy ott sem kell készültségi fokozatot elrendelni. Illetve a Dunán is várható egy vízügyes szemmel nézve kisebb vízszintemelkedés, ami nagyon fontos, hogy itt Budapestnél a most következő egy hétben az 400 cm körül tetőzik, ez pedig a rakpart szintjétől méterekkel elmarad majd” - mondja a szóvivő.





A köpönyeg.hu szerint jövő hét hétfőig szeszélyes őszi idő lesz. Szerdán egész nap erősen felhős, borult lesz az ég, és eső, záporeső vonul végig az országon. Holnap akár

kiadós esőzések lehetnek,

de a szél is viharossá fokozódhat. Vasárnap is borongós lesz az időjárás, de már csak szórványos csapadékkal.