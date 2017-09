Fél óra alatt megfulladtak a migránsok a furgonban

Az orvosszakértői vélemények szerint az ajtó bezárása után csak néhány percig élt az a 71 migráns, akiknek holttestét még 2015 augusztusában találták meg az osztrák A4-es autópályán. A halálfurgonként emlegetett ügyet a Kecskeméti Törvényszéken tárgyalják.

Az osztrák igazságügyi szakértő szerint a 71 migránst szállító furgonban mindössze fél órára elegendő levegő volt. A furgont emberek szállítására alkalmatlannak találták.

A műszaki szakvélemény kitért arra is, hogy a teherautó klímaberendezése nem működött, rakterének külső nyílásai nincsenek, így zárt ajtók esetén levegő oda nem áramlik be. Megállapították azt is, hogy a migránsok megfulladtak, nem pedig megfagytak a hűtőkocsiban.

Két éve találták a holttesteket

A teherautót 2015. augusztus 27-én délelőtt 11-kor találták meg, benne a 71 bomlásnak indult holttesttel, de egyik áldozat esetében sem találták bántalmazás vagy mérgezés nyomait. Sokakat félmeztelenül találtak meg a 42 fokos rakodótérben.

Hetven migránst tudtak azonosítani, és sikerült megállapítani valamennyiük családi kapcsolatait is.

Az embercsempészeket elmeszakértő vizsgálta

A magyarországi nyomozás során az első-, a másod-, a harmad- és a negyedrendű vádlottról elmeszakértői vélemények készültek. Valamennyi érintettről leírták, hogy nem elmebeteg, nem is gyengeelméjű, olyan szervi elváltozásuk sincs, amely időnként tudatzavaros állapottal járna együtt, vagyis tudták, hogy mit cselekszenek.

A szakvélemény szerint az elsőrendű vádlott a más kultúrához való alkalmazkodás nehézségeivel jellemezhető, nárcisztikus. A másodrendű vádlott kriminális cselekményre való hajlama mögött szociopátiás jellegű személyiségfejlődés állhat, amihez szorongásos depressziós tünetek társulnak. A harmadrendű vádlott szociopátiás vonásokat mutat, míg a negyedrendű vádlott beilleszkedési zavara, sodorhatósága, érzelmi éretlensége szintén szociopátiás személyiségfejlődésre utal.

A tárgyalás október 2-án folytatódik.

Az embercsempész banda 2015 februárja és augusztusa között 31 alkalommal összesen 1200 embert juttatott illegálisan Nyugat-Európába levegőtlen furgonokba zsúfolva. Naponta csempésztek embereket Németországba és Ausztriába.