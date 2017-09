Gyilkosság lett a beszélgetés vége

Előbb csak beszélgetni kezdett anyja ismerősével egy férfi, aztán, amikor kiderült, hogy lehet, hogy meglopta az anyját, a mellkasába szúrt egy konyhakést. A férfi azonnal meghalt.

A gyilkossággal vádolt férfi kora délután látogatta meg anyját, annak budapesti lakásában. Nem sokkal később érkezett egy másik férfi is, aki időnként segített az idős asszonynak a házimunkában, de olyan is előfordult, hogy bevásárolt neki. A férfi akkor is segíteni ment.

Később mind a hárman együtt ittak.

Néhány óra múlva, már este, az idős nő szóvá tette, hogy pár héttel korábban, amikor a férfi nála volt, ellopott a táskájából 50.000 Ft-ot. A férfi ezt tagadta, és veszekedni kezdett.

Erre az asszony fia

kivett a pulton lévő tartóból egy konyhakést, és azzal a vád szerint mellkason szúrta a férfit, aki ettől összeesett, és a padlóra zuhant. A kést ezután többször belevágta a konyhapulton lévő vágódeszkába,

amitől a kés pengéje elhajolt.

A rendőröket és a mentőket az idős asszony hívta, de már nem lehetett a megszúrt férfin segíteni, szinte azonnal meghalt.